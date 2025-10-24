Μεσσηνία: Πνιγμός 51χρονου Πολωνού στην παραλία Ρωμανού

Ενας Πολωνός 51 χρονών έχασε τη ζωή του από πνιγμό σήμερα το απόγευμα στην παραλία του Ρωμανού.

Ο αλλοδαπός τουρίστας έκανε σέρφινγκ με τον γιο του στη φημισμένη παραλία του Δήμου Πύλου - Νέστορος και για άγνωστο λόγο βρέθηκε δίχως τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Αμεσα στο σημείο βρέθηκαν στελέχη της λιμενικής αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν δίχως αποτέλεσμα. Ο 51χρονος Πολωνός διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Κ.Ηλ.