Καρκίνος του μαστού: Η σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης σε εκδήλωση στην Κυπαρισσία

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη θετική εξέλιξη του καρκίνου του μαστού, που αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες.

Αυτό τονίστηκε με κάθε τρόπο στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Καρκίνος μαστού: γκρεμίζοντας τα taboo», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία, από το Γυναικολογικό Τμήμα της Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το Χειρουργικό Τμήμα της Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας και το Γυναικολογικό Τμήμα της Ο.Μ. Καλαμάτας, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού τον μήνα Οκτώβριο.

Στις ομιλίες-εισηγήσεις που έγιναν αναπτύχθηκαν και θέματα επιδημιολογίας και θεραπείας της νόσου, που μάλιστα είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, κάτι το οποίο εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση.

Την εκδήλωση συντόνισαν ο δρ. Παναγιώτης Καλοφωλιάς διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Μεσσηνίας και ο δρ. Γεώργιος Πετράκος διευθυντής Μ/Γ ΓΝ Μεσσηνίας, που υπογράμμισαν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Η αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη σημείωσε ότι η ημερίδα αυτή έχει στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να δυναμώσει κάθε γυναίκα και κάθε οικογένεια. «Σαν διοικήτρια βλέπω καθημερινά πως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές, ως γυναίκα όμως η σημασία αυτού του μηνύματος αποκτά ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα. Μπορώ να γνωρίζω τον φόβο, τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες που έχει μια επίσκεψη στον γιατρό, μια εξέταση, μια διάγνωση. Είναι καθήκον μας να δημιουργούμε ένα περιβάλλον, που ενισχύει την ενημέρωση, τη φροντίδα και τη συλλογική υποστήριξη. Η πρόληψη είναι στάση ζωής. Θέλω να καλλιεργήσουμε και κουλτούρα πρόληψης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν η Δήμητρα Οικονομοπούλου, επικουρική επιμελήτρια Μ/Γ ΓΝ Μεσσηνίας επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η άσκηση, η υγιεινή διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ μειώνουν τον κίνδυνο κατά 30%.

Η Δήμητρα Σαράντου μαία MScΓΝ Μεσσηνίας και η Χρυσούλα Χριστοπούλου μαία ΓΝ Μεσσηνίας, αναφέρθηκαν στην αυτοεξέταση του μαστού και τη σημασία που έχει στον εντοπισμό της νόσου, επεσήμαναν ότι είναι σημαντικό να γίνεται μια φορά τον μήνα, εξήγησαν με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται και υπογράμμισαν ότι όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται τόσο πιο εύκολο γίνεται, αλλά και ότι πρέπει οι γυναίκες να αφιερώνουν δέκα λεπτά στον εαυτό τους.

Ο Ευάγγελος Βαφίας επικουρικός επιμελητής ΧειρουργικήςMSc, ΓΝ Μεσσηνίας αναφέρθηκε στη διαγνωστική προσέγγιση και στη θεραπεία. Τόνισε ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε 7.000 νέα περιστατικά και ότι η σημασία της πρόληψης είναι μεγάλη, καθώς μια έγκαιρη διάγνωση έχει θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη της νόσου.

Ο δρ. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος επιμελητής Β’ Μ/Γ ΓΝ Μεσσηνίας αναφέρθηκε σε αλήθειες και μύθους για τον καρκίνο του μαστού, αλλά και στη πρόληψη. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε 7 μύθους: «Ότι είναι κληρονομικός, ότι είμαι μεγάλης ηλικίας και δεν χρειάζεται μαστογραφία, ότι η ακτινοβολία της μαστογραφίας κάθε χρόνο είναι μεγάλη, ότι δεν είναι κάτι συχνό, ότι αφού κάνω ψηλάφηση δεν κάνω μαστογραφία, ότι όταν καταλάβω κάτι τότε θα πάω στον γιατρό, ότι καρκίνος ίσον θάνατος και αν είναι θα με βρει. Όλα αυτά δεν ισχύουν» είπε.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν.

Κ.Μπ.