Μελιγαλάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ

Η πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση ήταν από την Ένωσης Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεσσηνίας και συμμετείχαν στελέχη της Δημοτικής Αρχής Οιχαλίας, εκπρόσωποι των κοινοτήτων του Δήμου, κάτοικοι, φορείς και αυτοδιοικητικών της περιοχής.

Αυτό που τονίστηκε από τους συγκεντρωμένους ήταν πως η κατάργηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Μελιγαλά, του μοναδικού ταχυδρομικού καταστήματος του διευρυμένου Δήμου, θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και θα δυσχεράνει τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Όπως επεσήμαναν οι τοπικοί φορείς, η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος που καλύπτει όλο το Δήμο Οιχαλίας και σημαντικό τμήμα του Δήμου Μεσσήνης, θα επιβαρύνει τους κατοίκους με επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία, αναγκάζοντάς τους να μεταβαίνουν στην Καλαμάτα για βασικές συναλλαγές.

Ακόμη απευθύνθηκε κάλεσμα προς τους βουλευτές Μεσσηνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν στην αποτροπή της κατάργησης του καταστήματος, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση του ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης και του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.