Ανοιξε η ΔΕΗ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας

Ξεκίνησε χθες και επισήμως η λειτουργία του νέου υποκαταστήματος της ΔΕΗ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Το υποκατάστημα θα είναι ανοιχτό για το κοινό Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 8 π.μ. - 3 μ.μ. και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 8 π.μ. - 8 μ.μ.

Στις παλιές εγκαταστάσεις στην οδό Αρτέμιδος θα εξακολουθήσει να στεγάζεται ο ΔΕΔΔΗΕ.