Τέμπη: Αναβολή της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό - Στις 28 Νοεμβρίου η νέα ημερομηνία

Η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από την τραγωδία στα Τέμπη θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπως αποφασίστηκε σήμερα (30/10).

Η σημερινή διαδικασία, σύμφωνα με το onlarissa.gr, επικεντρώθηκε κυρίως σε δικονομικά ζητήματα, καθώς ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης υπέβαλε αίτημα αναβολής, επικαλούμενος την αποχή των δικηγόρων και σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα έναρξης ή μη της δίκης, όπως υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε νομολογία του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, ως έναρξη της δίκης θεωρείται η τυπική έναρξή της.

Η υπόθεση θα επανέλθει στο ακροατήριο στα τέλη Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στη συνέχεια της διαδικασίας γύρω από τη διαχείριση του κρίσιμου υλικού που σχετίζεται με το πολύνεκρο δυστύχημα.

Κωνσταντοπούλου: «Εγκληματική οργάνωση που δρα με κάθε τρόπο για να μη φωτιστεί η αλήθεια»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων δήλωσε: «Οι εντεταλμένοι της κυβέρνησης, οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που είναι σήμερα κατηγορούμενοι, προσπαθούν να μεθοδεύσουν αναβολή της δίκης για την εξαφάνιση των βίντεο που αποτυπώνουν την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, η οποία δρα με κάθε τρόπο για να μη φωτιστεί η αλήθεια. Αυτές οι μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν».

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου υπογράμμισε: «Με νομικά τερτίπια οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων σήμερα προσπαθούν να αναβάλουν τη δίκη. Αν αυτή η δίκη δεν ξεκινήσει, δεν θα τελειώσει ποτέ, διότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες και αυτό θα γίνει πάγια τακτική τους.

Η δίκη αυτή με τόσους δικηγόρους από όλη την Ελλάδα και όλους τους συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ, πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Καλώ τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και την Ολομέλεια να βγουν σήμερα άμεσα και να λάβουν θέση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό σε βάρος των συγγενών των θυμάτων».

Τέλος, ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων σημείωσε πως: «εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι.

Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».