Παράσταση κουκλοθεάτρου στη Δημητσάνα

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, στο οποίο συμμετέχει το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.

Η ομάδα κουκλοθεάτρου «Σπείρα» και ο Θίασος Σκιών του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική παράσταση, με πρωταγωνιστές δυο χαρακτηριστικούς λαϊκούς ήρωες, τον Φασουλή και τον Καραγκιόζη. Εμπνευσμένοι από τις παραδοσιακές φόρμες και τους βασικούς χαρακτήρες του λαϊκού κουκλοθεάτρου και του θεάτρου σκιών, δημιουργούν ένα σύγχρονο βαριετέ φιγούρων και κουκλών. Σύντομα κωμικά επεισόδια που εναλλάσσονται μεταξύ δύο ξεχωριστών σκηνών δημιουργούν αναπάντεχες καταστάσεις, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία των δύο τεχνών και προσφέροντας γέλιο και χαρά στους μικρούς θεατές. Τελικά πόσο Καραγκιόζης είναι ο Φασουλής και πόσο Φασουλής ο Καραγκιόζης;

Μετά την παράσταση, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κατασκευής και εμψύχωσης φιγούρων (ώρα 11.45 π.μ.-12.30 μ.μ.). Ο Φασουλής και ο Καραγκιόζης «ζωντανεύουν» από τα χέρια των παιδιών, με τη μορφή κούκλας μαρότ για τον Φασουλή και πλαστικής φιγούρας δύο διαστάσεων για τον Καραγκιόζη. Με την καθοδήγηση της Νικολέτας Βασιλοπούλου και του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου, οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τον ήρωα της επιλογής τους, τον οποίο και θα πάρουν μαζί τους, αφού μάθουν πώς να τον εμψυχώνουν. Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27950 31630 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.–5 μ.μ.).