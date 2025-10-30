Κερδίστε τα βιβλία του Χρήστου Μπήτσικα

Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ και κερδίστε τα βιβλία του.
Συμμετοχές μέχρι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.
"Σχιζοφρένεια και νόημα
Αυτότητα, πολλαπλότητα και τραύμα" Ι Εκδόσεις "Παπαζήση"
Καθιστώ εξ αρχής φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος της παρακάτω έρευνας θα αναλύσει περισσότερο τη θετική πλευρά της σχιζοφρένειας, όπως περιγράφεται απ' τους Ντελέζ - Γκουαταρί. Σημεία ισορρόπησης υπάρχουν και η έρευνα κλείνει με τη σχιζοφρένεια πιότερο αντι-παραγωγική και θλιβερή (που είναι και η πιο γνωστή της μορφή). Εξ ίσου ισορροπημένα αντιμετωπίζονται ο μαρξισμός (που είναι σχεδόν στο κέντρο της σκέψης του Αντι-Οιδίποδα) και ο καπιταλισμός. Ο Μαρξ, δε, περισσότερο σαν ριζοσπαστικός ανθρωπιστής...
"Οιδίποδας: Σχιζοφρένεια και τ-Αυτότητα" Ι Εκδόσεις "Παπαζήση"
Αλλά, όσοι δεν εκτέθηκαν σε τραύματα θα παριστάνουν όλη τους τη ζωή και μια άλλη ταυτότητα, ξένη απ' αυτούς. Αυτή είναι η δική τους αυτότητα, δυναμική και ενσυνείδητη... που θα παριστάνει την αδύναμη και αθέλητη. Τούτο μπορεί να οδηγήσει και στην χωρίς ενδοιασμό («ατραυμάτιστη») παρανομία. Τούτο συνιστά την «εμπράγματη» τρέλα... και την καταγωγή.