Κερδίστε τα βιβλία του Χρήστου Μπήτσικα

Ο Χρήστος Μπήτσικας γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1982. Έγραψε τα μυθιστορήματα Περί έρωτος… και άλλων παρανοήσεων (εκδ. Αρμός, 2019), Ο ίδιος (εκδ. Εντευκτήριο, 2016) και το ποίημα Ανθιβόλιο (εκδ. ΑΩ, 2022). Επίσης, το δοκίμιο Εκεί… (η οδύνη-ηδονή του σημαίνοντος) (εκδ. poema, 2019) και το φιλοσοφικό δοκίμιο Σοφοκλής και αυτισμός (εκδ. Εκάτη, 2018). Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών το 2016. Δημοσιεύτηκε το άρθρο του «Φ. Νίτσε: Διονυσιακή τραγωδία… και θεραπεία» και η μελέτη του «Σχιζοφρένεια και νόημα. Στίγμα και αποδοχή… και ιδέα» στο διεθνές περιοδικό P.a.th. του ΕΚΠΑ. Συμμετείχε ως ομιλητής στο «Εργαστήριο Φιλοσοφίας & Τέχνης» Άννας Λάζου (αναπλ. καθηγήτριας ΕΚΠΑ) με θέμα ομιλίας «Σχιζοφρένεια και ιδέα… Σχιζοφρένεια και τέχνη», επίσης ως ομιλητής στο «Διάλογοι Φιλοσοφίας και Σύγχρονης Τέχνης» του ΕΚΠΑ, όπου παρουσίασε το φιλοσοφικό του δοκίμιο Σοφοκλής και αυτισμός, καθώς και στο 5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Εγκέφαλος και Νους», με την ομιλία του «Σχιζοφρένεια και μεταλογική».



Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ και κερδίστε τα βιβλία του.

Συμμετοχές μέχρι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

"Σχιζοφρένεια και νόημα

Αυτότητα, πολλαπλότητα και τραύμα" Ι Εκδόσεις "Παπαζήση"



Καθιστώ εξ αρχής φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος της παρακάτω έρευνας θα αναλύσει περισσότερο τη θετική πλευρά της σχιζοφρένειας, όπως περιγράφεται απ' τους Ντελέζ - Γκουαταρί. Σημεία ισορρόπησης υπάρχουν και η έρευνα κλείνει με τη σχιζοφρένεια πιότερο αντι-παραγωγική και θλιβερή (που είναι και η πιο γνωστή της μορφή). Εξ ίσου ισορροπημένα αντιμετωπίζονται ο μαρξισμός (που είναι σχεδόν στο κέντρο της σκέψης του Αντι-Οιδίποδα) και ο καπιταλισμός. Ο Μαρξ, δε, περισσότερο σαν ριζοσπαστικός ανθρωπιστής...

"Οιδίποδας: Σχιζοφρένεια και τ-Αυτότητα" Ι Εκδόσεις "Παπαζήση"

Αλλά, όσοι δεν εκτέθηκαν σε τραύματα θα παριστάνουν όλη τους τη ζωή και μια άλλη ταυτότητα, ξένη απ' αυτούς. Αυτή είναι η δική τους αυτότητα, δυναμική και ενσυνείδητη... που θα παριστάνει την αδύναμη και αθέλητη. Τούτο μπορεί να οδηγήσει και στην χωρίς ενδοιασμό («ατραυμάτιστη») παρανομία. Τούτο συνιστά την «εμπράγματη» τρέλα... και την καταγωγή.