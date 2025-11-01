Αντίθετη με το σχέδιο ποδηλατόδρομου η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας

Την αντίθεσή της στον σχεδιασμό των υπουργείων Περιβάλλοντος και Υποδομών και Μεταφορών για την αποξήλωση της σιδηροδρομικής γραμμής Μέγαρα – Καλαμάτα (μέσω Κορίνθου – Τρίπολης) και την αντικατάστασή της με ποδηλατόδρομο, εκφράζει κατηγορηματικά η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Θεωρεί ότι “με τη συγκεκριμένη αυτή επιλογή: 1. Υπονομεύεται μια κρίσιμη σιδηροδρομική υποδομή με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες - εμπορικές, τουριστικές και συγκοινωνιακές. 2. Καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα επαναλειτουργίας της γραμμής ως μέσου μαζικής μεταφοράς, εμπορευματικής σύνδεσης και τουριστικής διαδρομής, με αποτέλεσμα μακροχρόνια ζημιά στις τοπικές κοινωνίες (και κατ’ επέκταση στην Αρκαδία). 3. Η απόφαση λαμβάνεται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση βιωσιμότητας, ενώ δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μελέτη που να αποδεικνύει ότι η μετατροπή σε ποδηλατόδρομο υπερέχει μακροχρονίως της διατήρησης ή επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής. 4. Η επιλογή αυτή αντίκειται στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς οι φορείς στην πλειονότητά τους ζητούν την απόσυρση της χρηματοδότησης για τη μετατροπή του δικτύου της Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο. 5. Ενδέχεται η γραμμή να χαρακτηριστεί ως μέρος του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (ΤΕΝ-Τ) και η απόσυρσή της ή η μετατροπή της θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την περιφερειακή συγκοινωνιακή διασύνδεση της Πελοποννήσου”.

Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας ζητεί από την κυβέρνηση: “Να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση αποξήλωσης της γραμμής και να σταματήσει κάθε διαδικασία μετατροπής της σε ποδηλατόδρομο. Να προχωρήσει στην επείγουσα εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα - Καλαμάτα (μέσω Κορίνθου – Τρίπολης) τόσο για επιβατικές / τουριστικές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές. Να υιοθετηθεί στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή ως μοχλού ανάπτυξης, σύνδεσης της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου με την Αττική και άλλες μεγάλες αγορές – η οποία να περιλαμβάνει τουριστικά «τρένα», θεματικές διαδρομές, συνδυασμό με ποδηλατικές και περιπατητικές ζώνες χωρίς όμως να καταργείται η γραμμή. Να ενημερωθoύν οι τοπικές κοινωνίες για τη στρατηγική της κυβέρνησης και να συμμετέχουν στο διάλογο με διαφανή διαδικασία”.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας δηλώνει ότι “θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία τοπικών φορέων, συλλόγων και πολιτών που διεκδικούν τη διατήρηση και επαναλειτουργία της γραμμής και καλεί τους αρμόδιους βουλευτές πληροφορημένα να παρέμβουν, ώστε να αποφευχθεί η οριστική απώλεια της υποδομής”.

Κλείνοντας, επισημαίνει ότι “η Αρκαδία πρέπει να έχει συνδέσεις με το σιδηρόδρομο και όχι να μένει απομονωμένη και η επιλογή της μετατροπής σε ποδηλατόδρομο από τη στιγμή που η γραμμή είναι έτοιμη για επαναλειτουργία θεωρείται επιλογή υπέρ της υποβάθμισης και όχι της ανάπτυξης”.

Το κείμενο υπογράφουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Μπένος και ο γ.γ. Παναγιώτης Παγιώτας.