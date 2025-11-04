Διαμαρτυρία για συγχώνευση τμήματος στο 2ο Λύκειο Καλαμάτας

Αποχή από τα μαθήματά τους τις δύο πρώτες ώρες και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, πραγματοποίησαν χθες το πρωί οι μαθητές της Γ’ τάξης στο 2ο Λύκειο Καλαμάτας, για τη συγχώνευση τμημάτων κατεύθυνσης και τη συνδιδασκαλία των μαθηματικών για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Οικονομίας.

Στην κινητοποίηση πήραν μέρος μαθητές και των άλλων τάξεων, εκπρόσωποι της Ενωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου και της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

Στη Διεύθυνση οι μαθητές και οι άλλοι συμμετέχοντες της κινητοποίησης δεν συνάντησαν τον διευθυντή Γιάννη Φραγκή, γιατί απουσίαζε σε σχολείο. Η προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της υπηρεσίας Χρυσή Χρυσανθακοπούλου τους ενημέρωσε ότι για το σοβαρό αυτό ζήτημα, επειδή αφορά εκπαιδευτικούς - παιδαγωγικούς λόγους, η οριστική απόφαση θα ληφθεί μετά από εισήγηση του Επόπτη Ποιότητας και του Παιδαγωγικού Συμβούλου. Και ξεκαθάρισε πως μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση, θα τηρηθεί το σχολικό πρόγραμμα που ίσχυε μέχρι τώρα. Για τον λόγο αυτό επικοινώνησε με τη διευθύντρια του 2ου Λυκείου Μαρίνα Λαντζούνη.

Αναλυτικά, νωρίς το πρωί η διευθύντρια του Λυκείου ενημέρωσε τους μαθητές της Γ’ Λυκείου για τη συνδιδασκαλία των μαθηματικών για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Οικονομίας και τη συγχώνευση - δημιουργία ενιαίου τμήματος, που θα επιφέρει αλλαγές και στη διδασκαλία δύο ακόμα μαθημάτων.

Για την κρισιμότητα της κατάστασης, για τις αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, μέσα στη σχολική χρονιά, μίλησαν στα παιδιά οι εκπρόσωποι της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Γρηγόρης Οικονομόπουλος και Δήμητρα Δημητρούλια.

Ο πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών Αντι Μπάτσι εξέφρασε την αντίθεση των παιδιών στη συγχώνευση και την αναστάτωση που θα επιφέρει στους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Κάλεσε, ακόμα, τα παιδιά των άλλων τάξεων να συμπαρασταθούν και να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Στη συγκέντρωση έξω από τη Διεύθυνση μαθητές και γονείς που ενημερώθηκαν για την απουσία του διευθυντή, σημείωσαν ότι η αλλαγή και η συνδιδασκαλία μέσα στη σχολική χρονιά θα προκαλέσει αναστάτωση και προβλήματα, ενόψει των πανελλαδικών, καθώς τα μαθηματικά δεν έχουν την ίδια βαρύτητα στις δύο Ομάδες Προσανατολισμού κι επισήμαναν ότι το υπουργείο Παιδείας είχε εγκρίνει το πρόγραμμα που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα, με τα ολιγομελή τμήματα.

Η προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Χρυσή Χρυσανθακοπούλου ενημέρωσε μαθητές, γονείς και τον πρόεδρο της Α’ ΕΛΜΕ Δημήτρη Σουρίλα ότι μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση μετά την εισήγηση του Επόπτη Ποιότητας και του Παιδαγωγικού Συμβούλου, θα τηρηθεί το σχολικό πρόγραμμα που ίσχυε μέχρι τώρα.

Ο κ. Σουρίλας παρατήρησε ότι κακώς έγινε συγχώνευση τμημάτων μεσούσης της σχολικής χρονιάς κι επέκρινε το υπουργείο που ισχυρίζεται ότι δεν έχει χρήματα και δεν φέρνει αναπληρωτές καθηγητές.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Γονέων Κηδεμόνων Γρηγόρης Οικονομόπουλος προέτρεψε ότι “αν δεν υλοποιηθεί το σωστό, το δίκιο μας, την Πέμπτη, μέρα μαθητικής κινητοποίησης, να κλείσει το σχολείο”.

Ο πρόεδρος του 15μελούς Αντι Μπάτσι σημείωσε πως “νιώθουμε αρκετά μεγάλη αδικία. Δεν μπορεί να υπάρχει αναστάτωση τον Νοέμβριο. Κάποια παιδιά είναι μπροστά και δεν μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Είναι επίπονο ζήτημα οι πανελλαδικές. Το υπουργείο είχε εγκρίνει τα ολιγομελή τμήματα”.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ

Το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει την απόφαση για συνδιδασκαλία του μαθήματος μαθηματικών κατεύθυνσης στο 2ο Λύκειο Καλαμάτας για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Οικονομίας.

Επισημαίνει ότι “τα τμήματα λειτουργούσαν από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα «ξεχωριστά», αφού το υπουργείο στις 29/8 είχε εγκρίνει τη λειτουργία ολιγομελούς τμήματος για την Ο.Π. Θετικών σπουδών στο 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας, το οποίο διαθέτει και το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό για αυτό το σκοπό” και σημειώνει: Παρόλα αυτά, στις 30/10 από τον διευθυντή ΔΕ Μεσσηνίας δόθηκε εντολή συνδιδασκαλίας μεταξύ των Ο.Π Θετικών σπουδών Οικονομίας, εφαρμόζοντας εγκύκλιο που εξέδωσε στις 27/9 ο ΓΓ του υπουργείου, η οποία αναφέρει πως πρέπει να γίνεται συνδιδασκαλία, εάν αθροιστικά δεν υπάρχουν περισσότεροι από 27 μαθητές!!!

Είναι προφανές ότι το μοναδικό κριτήριο της κυβέρνησης που εγκρίνει αλλά στην πράξη καταργεί ολιγομελή τμήματα, είναι να μειωθεί περισσότερο το «κόστος της εκπαίδευσης», ακόμη και εις βάρος των μορφωτικών αναγκών των μαθητών/τριών!

Η εντολή συνδιδασκαλίας, όμως, τέλος Οκτώβρη, στερείται οποιασδήποτε παιδαγωγικής λογικής, αδιαφορώντας παράλληλα για την ευαίσθητη ψυχική κατάσταση εφήβων (και των οικογενειών τους) που προετοιμάζονται για τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ αναφέρει ότι “στον νομό μας κάθε εβδομάδα χάνονται τουλάχιστον 1.955 ώρες διδασκαλίας εξαιτίας των 85 κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντί λοιπόν το υπουργείο να προβεί σε μόνιμους διορισμούς και να προσλαμβάνει αναπληρωτές/τριες από την αρχή της χρονιάς, επιλέγει να καλύπτει τα κενά με: Συγχωνεύσεις τμημάτων. Υποχρεωτικές υπερωρίες. 25άρια τμήματα που αποτελούν πλέον καθεστώς, ενώ όλο και περισσότερα τμήματα λειτουργούν με 27 μαθητές/τριες”.

Τέλος, σημειώνει πως “Πάγιες θέσεις του σωματείου μας παραμένουν: Κάλυψη των κενών σε μια φάση με βάση τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Μέγιστο 20 μαθητές/τριες στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και στα εργαστήρια. Καμία συγχώνευση τμημάτων. Να συνεχίσει να λειτουργεί, όπως λειτουργούσε από την αρχή της σχολικής χρονιάς το τμήμα κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας”.