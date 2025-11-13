Οι τελευταίες… πινελιές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεγάλης τοιχογραφίας του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου, γνωστού και ως “KLE”, στο κτήριο στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους.

Η ομάδα που έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εγχειρήματος απαρτίζεται από μέλη του Artwalk, συνδέοντας το πολιτιστικό στοιχείο μέσω της Μαρίας Κάλλας με τον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής.

“Και έτσι ξαφνικά η κεντρική πλατεία Καλαμάτας αποκτά ένα πρόσωπο και δεκάδες συμβολισμούς. Λίγο ακόμη έχει μείνει για να σας τα αποκαλύψουμε” ανέφερε σε ανάρτηση του στο facebook ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου.

Για την υλοποίηση του γκράφιτι βοηθά το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ενώ στα σχέδια της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας είναι μια ακόμα τοιχογραφία που θα δημιουργηθεί τον επόμενο χρόνο από τον Κώστα Λούζη “Σκιτσοφρενής“.