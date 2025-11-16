ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας: “Συνεχίζουμε στον δρόμο των αγωνιστών του Πολυτεχνείου”

“Τιμάμε και συνεχίζουμε στον δρόμο των ηρωικών αγωνιστών του Πολυτεχνείου”, επισημαίνει το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ για την 52η επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Και καλεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τον λαό της πόλης, στη συγκέντρωση που οργανώνει μαζί με εργατικά σωματεία.

Σε ανακοίνωση του το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι “52 χρόνια από τον παλλαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 ενάντια στην στρατιωτική δικτατορία, τα συνθήματα για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση, για μόρφωση, υγεία και ειρηνική ζωή χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα. H ηρωική στάση των αγωνιστών τότε αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες τώρα”.

Σημειώνει πως “σήμερα, παρά την τεράστια ανάπτυξη της γνώσης και της τεχνικής που θα μπορούσε να προσφέρει στον λαό μια ζωή αντάξια των προσδοκιών του, οι πολιτικές που εφαρμόζονται χρόνια, μας έχουν φέρει αντιμέτωπους με το φάσμα της ακρίβειας και τη φτώχειας, την ελαστική και 13ωρη εργασία, τις συνδικαλιστικές διώξεις και τα Πειθαρχικά, τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου πιο κοντά από ποτέ. Δεν ανεχόμαστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες μας ως κόστος για να θωρακίζονται τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί σχολεία χωρίς επαρκή αντισεισμική θωράκιση και πυρασφάλεια, χωρίς τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών, σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Γιατί νοσοκομεία χωρίς τις υποδομές και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που απαιτείται, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία του λαού. Γιατί χωρίς σύγχρονα μέτρα προστασίας στην εργασία, η ασφάλεια των εργαζομένων κρέμεται από μια κλωστή.

Όπως και τότε με το σύνθημα στην πύλη του Πολυτεχνείου «ΕΞΩ ΑΙ ΗΠΑ – ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ», έτσι και σήμερα, το οργανωμένο κίνημα φοιτητών-εργαζομένων, το λαού συνολικά, στέκεται απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς για τη μοιρασιά των κερδών και τον έλεγχο των αγορών ενέργειας και εμπορευμάτων, τους σχεδιασμούς που αλλάζουν σύνορα, δολοφονούν και ξεσπιτώνουν λαούς, όπως στην Παλαιστίνη. Η χώρα μας δεν έχει καμία δουλειά να εμπλέκεται σε αυτά τα σχέδια”.

* Με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας “αποδίδει φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους ως προσφορά στον αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθέρια και την κοινωνική δικαιοσύνη” και τονίζεο: “Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου αποτελούν μία κορυφαία στιγμή στην ιστορία των κοινωνικών αγώνων και κινημάτων, σηματοδοτώντας τον διαρκή αγώνα για ίσα δικαιώματα στην εργασία και στη ζωή. Τα αιτήματα του Πολυτεχνείου καθίστανται επίκαιρα και

διαχρονικά. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιτακτική η ανάγκη η σημερινή γενιά να μην πάει χαμένη. Το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας μόνο ενωμένο και δυνατό θα μπορέσει να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις μισθών, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, διεκδικώντας μία ζωή με αξιοπρέπεια. Τιμούμε την ημέρα αυτή που αποτελεί σύμβολο αγώνα, ελευθερίας και δημοκρατίας”.

Το Ε.Κ. Καλαμάτας καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν “στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου”.

*Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό ομέα Ν. Μεσσηνίας καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης, για τον εορτασμό της 52ης επετείου από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου με προσυγκέντρωση στην πλατεία 23ης Μαρτίου 5.30 μ.μ. και και συγκέντρωση στις 6 στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

“Τιμάμε την αντιδικτατορική πάλη με το δυνάμωμα του αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα της εργατικής τάξης, της νεολαίας”, αναφέρει το συνδικάτο και παρατηρεί: “Παλεύουμε ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στην εμπλοκή της Ελλάδας. Ενάντια στην πολεμική οικονομία που αξιοποιείται για να παράγεται πολεμικό υλικό, για να σφαγιάζονται οι λαοί. Η επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί βήμα καταδίκης των εγκλημάτων της γενοκτονίας από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, βήμα αλληλεγγύης του λαού και της νεολαίας στον Παλαιστινιακό λαό. Εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού μας συνεχίζοντας σήμερα τον αγώνα για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, όπως επιτρέπουν η ανάπτυξη της επιστήμης και των παραγωγικών δυνάμεων”.

* Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας καλεί όλους και όλες στη συγκέντρωση, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα και μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι “52 χρόνια έχουν περάσει από την εξέγερση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε μία από τις κορυφαίες πράξεις αντίστασης απέναντι στην χούντα των συνταγματαρχών.

52 χρόνια μετά, τα αιτήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Η ακρίβεια έχει τσακίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα πλέον. Το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στα ενοίκια και το κόστος στέγασης. Τα νοσοκομεία είναι διαλυμένα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κάνει τεράστιες προσπάθειες για να στηρίξει το ΕΣΥ.

Η δημόσια παιδεία είναι στο στόχαστρο. Ιδιωτικά πανεπιστήμια για πτυχία από τα πανέρια, συγχωνεύσεις σχολείων, κενά εκπαιδευτικών και σχολικά κτίρια υπό κατάρρευση. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να κόψει τα φτερά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τις κατακτήσεις του δημοκρατικού κινήματος. Ο Αγώνας για Ψωμί και Δικαιοσύνη συνεχίζεται”.