Συγκέντρωση στην Καλαμάτα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Και καλεί σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τον λαό της πόλης, στη συγκέντρωση που οργανώνει μαζί με εργατικά σωματεία.

Σε ανακοίνωση του το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι “52 χρόνια από τον παλλαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 ενάντια στην στρατιωτική δικτατορία, τα συνθήματα για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση, για μόρφωση, υγεία και ειρηνική ζωή χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα. H ηρωική στάση των αγωνιστών τότε αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες τώρα”.

Με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας “αποδίδει φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους ως προσφορά στον αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθέρια και την κοινωνική δικαιοσύνη” και τονίζει: “Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου αποτελούν μία κορυφαία στιγμή στην ιστορία των κοινωνικών αγώνων και κινημάτων, σηματοδοτώντας τον διαρκή αγώνα για ίσα δικαιώματα στην εργασία και στη ζωή. Το Ε.Κ. Καλαμάτας καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν “στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου”.

Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας καλεί όλους και όλες στη συγκέντρωση, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα και μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι “52 χρόνια έχουν περάσει από την εξέγερση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε μία από τις κορυφαίες πράξεις αντίστασης απέναντι στην χούντα των συνταγματαρχών.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε ανακοίνωσή του που υπογράφουν η πρόεδρος Χριστίνα Λαδά και ο γραμματέας Περικλής Κορομηλάς αναφέρει για το Πολυτεχνείο:

“Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ζει στους αγώνες τους σήμερα και του αύριο για Ψωμί-Παιδεία-Υγεία-Ελευθερία-Δικαιώματα!

Συγκέντρωση- πορεία Δευτέρα 17/11 , 6:00μμ, κεντρική πλατεία

Συμπληρώνονται φέτος 52 χρόνια από τον μεγαλειώδη ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, ενάντια στη δικτατορία. Η εξέγερση του πολυτεχνείου παραμένει ζωντανή στους αγώνες που δίνουμε ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του υπουργείου, τις αντιλαϊκές και αντεργατικές της κυβέρνησης! Σε μια περίοδο που η κρατική καταστολή, η τρομοκρατία, οι διώξεις εκπαιδευτικών είναι καθημερινότητα, η αντίσταση των εκπαιδευτικών, του λαού και της νεολαίας είναι αποφασιστική!

Η εξέγερση του πολυτεχνείου μαζί με τους αγώνες της Μεταπολίτευσης κατέκτησαν τα πολιτικά, κοινωνικά και δημοκρατικά μας δικαιώματα, που όλες οι κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία, με κορύφωση τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, επιχειρούν να καταργήσουν. Η αγωνιστική παρακαταθήκη του αντιδικτατορικού αγώνα και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στην ανοιχτή, φασιστική, αμερικανοΝΑΤΟική, απριλιανή δικτατορία, και η συνεπής- αλύγιστη στάση των χιλιάδων εργαζομένων, νέων, στα μπουντρούμια των φυλακών και στα βασανιστήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ, παραμένουν οδηγός και έμπνευση για τον δικό μας σημερινό, καθημερινό βηματισμό.

Το εξεγερτικό μήνυμα του Πολυτεχνείου αποκτά φέτος ξεχωριστή σημασία. Συναντιέται με τους αγώνες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών απέναντι στην αξιολόγηση, και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, των φοιτητών/τριών απέναντι στο πανεπιστήμιο επιχείρηση, των μαθητών απέναντι στο σχολείο της αγοράς και τους ταξικούς φραγμούς, των εργαζόμενων όλων των κλάδων για την ανατροπή της κυβέρνηση της ΝΔ και της πολιτικής του κεφαλαίου, με τους αγώνες για ζωή με αξιοπρέπεια, με την πάλη ενάντια στη συγκάλυψη των εγκλημάτων των Τεμπών και της Πύλου, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και εργασιακά δικαιώματα για όλους και όλες. Συναντιέται με την ανάγκη της αλληλεγγύης, της αντιιμπεριαλιστικής πάλης με το αντιπολεμικό κίνημα που στέκεται απέναντι στον άδικη γενοκτονία από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ του Παλαιστινιακού λαού και απέναντι στην επικίνδυνη εμπλοκή- συνενοχή της χώρας μας.

Το Πολυτεχνείο το 1973 μας έδειξε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του οργανωμένου λαού ο οποίος μπορεί να συντρίψει τους μονόδρομους και να ανοίξει νέους δρόμους για την ικανοποίηση των αιτημάτων του λαϊκού - εργατικού κινήματος.

52 Νοέμβρηδες και το Πολυτεχνείο συνεχίζει να αναπνέει στους δρόμους του αγώνα! Πολλοί προσπαθούν να σβήσουν το Πολυτεχνείο από τη συλλογική συνείδηση ή να το μετατρέψουν σε επετειακό γεγονός.

Να βαδίζουμε, όμως, σταθερά κι εκεί που δεν υπάρχει δρόμος, να τον ανοίγουμε με τους αγώνες μας. Να υπερασπιζόμαστε τα παιδιά μας και τα δικαιώματά τους στη μόρφωση, στην αγωγή, για να μη ζήσουν σα δούλοι, για να ζήσουν μια ζωή καλύτερη, γιατί τα σχολεία δεν αλλάζουν την κοινωνία, διαπαιδαγωγούν όμως ανθρώπους που μπορούν να αγωνιστούν για να αλλάξουν την κοινωνία. Γιατί όσο υπάρχουν δάσκαλοι/ες που αντιστέκονται δε θα υπάρχουν λαοί γονατισμένοι!

Τιμούμε την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου! Κάτω η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική της φτώχειας και της καταστολής!

Η Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας με ανακοίνωσή της αναφέρει για την επέτειο του Πολυτεχνείου:

“52 χρόνια έχουν περάσει από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και ακόμη και σήμερα συνεχίζει να συγκινεί μικρούς και μεγάλους: τα παιδιά μας γυρνάνε απ’ το σχολείο σιγοτραγουδώντας «το γελαστό παιδί» και οι έφηβοί μας σκουπίζουν βιαστικά το δάκρυ την ώρα που βλέπουν το τανκ να ρίχνει την πύλη του Πολυτεχνείου υπό τους ήχους του Εθνικού ύμνου.

Μπορεί σήμερα να μη ζούμε σε συνθήκες ακραίας ανελευθερίας, όπως αυτές της δικτατορίας, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά και μέσα και έξω από τους τοίχους των σχολείων των παιδιών μας:

ΨΩΜΙ

Τα παιδιά ακούν τους γονείς να συζητάνε «πώς θα βγει ο μήνας», πώς θα πληρωθούν τα φροντιστήρια και το νοίκι· το δικαίωμα σε ποιοτική τροφή, ένδυση, ψυχαγωγία δεν είναι αυτονόητο για όλους.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα παιδιά βλέπουν σχολεία να πλημμυρίζουν, να πέφτουν σοβάδες, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες προστασίας από φωτιά ή σεισμό. Τα παιδιά στοιβάζονται 25 -25 σε κάθε τμήμα και ό,τι πιάσει το καθένα, αλλιώς υπάρχει και το φροντιστήριο. Βλέπουν ένα σχολείο-εξεταστικό κέντρο που εξουθενώνει και δημιουργεί αποστροφή και όχι ένα σχολείο που θα χωράει τις ανάγκες τους· που θα καλλιεργεί πολύπλευρα την προσωπικότητά τους· που θα μορφώνονται ολόπλευρα, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις εξελίξεις και τον κόσμο γύρω τους· που θα αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και όλες τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τα παιδιά μαθαίνουν ότι ελευθερία σήμερα είναι η θεοποίηση της «ατομικής ευθύνης» που στην ουσία είναι μία μοντέρνα εκδοχή του «βγάλτα πέρα μοναχός σου». Ελευθερία είναι να βλέπουν τους γονείς τους να «επιλέγουν» να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα, για να πληρώσουν όλα τα προηγούμενα. Ελευθερία είναι να είναι φρόνιμα παιδιά, γιατί αν αντιδράσουν ειρηνικά για όσα βιώνουν, ίσως να τους περιμένουν χημικά και κλομπ ,όπως πρόσφατα στην Αθήνα.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, μέχρι να γενούνε τα σκοτάδια λάμψη…

να τιμάμε και να προβάλλουμε ως πρότυπα στα παιδιά μας «αυτούς τους νέους με τα πρησμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες» που ήταν εκεί στο ραντεβού με την ιστορία και μάλιστα στη σωστή της πλευρά.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην κοινή πορεία των μαζικών φορέων της πόλης μας. Την Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 6:00 μμ στην κεντρική πλατεία”.

Η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Μεσσηνίας της ΚΝΕ αναφέρουν για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου.

“Όλοι και όλες στις μεγάλες αντιιμπεριαλιστικές διαδηλώσεις τη Δευτέρα 17/11 σε όλη τη χώρα!

Η προσυγκέντρωση της Τομεακής Οργάνωσης Μεσσηνίας του ΚΚΕ και της Τομεακής Οργάνωσης Μεσσηνίας της ΚΝΕ, τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη έχει οριστεί για τις 5:30 μ.μ. στη πλατεία 23ης Μαρτίου.

Με μαχητικότητα και αισιοδοξία ξεκινάει ο εορτασμός της 52η επετείου από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου με κορύφωση τις αντιιμπεριαλιστικές πορείες που προετοιμάζονται σε όλη την χώρα σε όλη τη χώρα. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική πορεία που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα.

Τα συνθήματα «Εξω οι ΗΠΑ - Εξω το ΝΑΤΟ» είναι πιο επίκαιρα από ποτέ!

- Με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συναίνεση των κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης (κάθε απόχρωσης και προέλευσης...), η Ελλάδα μπλέκεται βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ σε βάρος των ανταγωνιστών τους, της Ρωσίας και της Κίνας.

- Τα ευρωατλαντικά σχέδια για να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, στο πλαίσιο της απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, μετατρέπουν τη χώρα σε μπαρουταποθήκη των ανταγωνισμών.

- Δρομολογούνται αρνητικές εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό, με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Ο στόχος για τη διατήρηση της συνοχής του ΝΑΤΟ δίνει αέρα στα πανιά των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, και στα σχέδια για «συνεκμετάλλευση» στο Αιγαίο και την Ανατ. Μεσόγειο.

- Η πολεμική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση - και όχι μόνο - αποτελεί τον προθάλαμο της γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Πολεμική οικονομία σημαίνει δουλειά μέχρι τελικής πτώσης για τους εργαζόμενους, ένταση της εργοδοτικής τρομοκρατίας, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, καταστολή.

Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις στη διαμόρφωση ενός πανελλαδικά συντονισμένου κινήματος της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, φτωχών αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με αιτήματα ενάντια στον κοινό τους εχθρό: Το καπιταλιστικό σύστημα.

Τιμή στην αντιδικτατορική πάλη του λαού αποτελεί σήμερα η πάλη για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου, η πάλη για όλα τα σύγχρονα δικαιώματα της νεολαίας και του λαού, για τις λαϊκές ελευθερίες, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας. Η πάλη για το δίκιο του λαού σημαίνει πάλη για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, την εργατική εξουσία, την οικονομία που παύει να λειτουργεί με κριτήριο τα κέρδη των λίγων, αλλά σχεδιάζεται και αναπτύσσεται για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες.4