Διαμαρτυρία κατοίκων στον Δήμο Καλαμάτας: “Επικίνδυνη κατάσταση των πεζοδρομίων στην Ηρώων”

Για συνεχή υποβάθμιση και επικίνδυνη κατάσταση των πεζοδρομίων στην Ηρώων κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής και εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους με επιστολή στο Δήμο Καλαμάτας.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

“Προς Δήμο Καλαμάτας. Συνεχής υποβάθμιση και επικίνδυνη κατάσταση των πεζοδρομίων στην Ηρώων. Με την παρούσα αναφορά επιθυμούμε να εκφράσουμε τη σοβαρή ανησυχία μας για την κατάσταση των πεζοδρομίων στην οδό Ηρώων, καθώς και για τη γενικότερη αδιαφορία του Δήμου στα επανειλημμένα αιτήματα και ενημερώσεις των κατοίκων. Εχουμε οχλήσει ξανά τον Δήμο για θέματα ασφαλείας και παραβάσεων στην ίδια περιοχή, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία ουσιαστική ενέργεια, ούτε έχει γίνει αυτοψία.

Ηρώων 3 - Ολισθηρό πεζοδρόμιο & κίνδυνος ατυχημάτων

Το πεζοδρόμιο έχει βαφτεί με γκρι χρώμα και γυαλιστερό λούστρο, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά ολισθηρό όταν υπάρχει υγρασία ή βροχή. Το σημείο βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία και αποτελεί καθημερινή διέλευση πολιτών όλων των ηλικιών.

Παρά τη σχετική αναφορά που έγινε τέλη Οκτωβρίου, δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια από τον Δήμο.

Ηρώων 21 - Κλειστό πεζοδρόμιο λόγω εργασιών & άγνωστη κατάσταση αδειοδότησης

Στην Ηρώων 21, το πεζοδρόμιο παραμένει κλειστό εδώ και ημέρες λόγω εργασιών για άνοιγμα καταστήματος.

Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ή πλήρης σήμανση.

Δεν έχει προβλεφθεί ασφαλής διέλευση πεζών, ενώ το σημείο είναι σε γωνία διασταύρωσης με φανάρι, ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Δεν γνωρίζουμε τι χώρο θα αφήσει το κατάστημα για τους πεζούς όταν ανοίξει.

Υπάρχει βάσιμος φόβος ότι το σημείο θα μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης μηχανών, όπως συμβαίνει σε όλη την οδό Ηρώων.

Ζητούμε επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο σχετικά με την ύπαρξη ή μη άδειας καθώς και τους όρους που τη συνοδεύουν.

Μόνιμη κατάληψη πεζοδρομίων από οχήματα

Η κατάσταση στην οδό Ηρώων είναι χρόνια:

Αυτοκίνητα και μηχανάκια παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, καθημερινά.

Σε πολλά σημεία η διέλευση γίνεται αδύνατη, ειδικά για άτομα με καρότσια ή κινητικά προβλήματα.

Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία.

Εγκαταλελειμμένα & χωρίς πινακίδες οχήματα

Υπάρχουν σημεία όπου παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα:

αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες,

πιθανόν εγκαταλελειμμένα οχήματα

χωρίς να έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία σήμανσης και απομάκρυνσης.

Ακλάδευτα / επικίνδυνα δέντρα - ανύπαρκτη συντήρηση

Σε πολλές θέσεις, τα κλαδιά εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών και αποτελούν κίνδυνο, ειδικά τη νύχτα.

Δεν υπάρχει καμία τακτική συντήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γενική εικόνα εγκατάλειψης των πεζοδρομίων σε όλη την Καλαμάτα

Τα προβλήματα αυτά δεν περιορίζονται στην Ηρώων. Η κατάσταση:

με κατειλημμένα πεζοδρόμια,

ακατάλληλες επιφάνειες,

σπασμένες πλάκες,

αδιαφορία στον έλεγχο

είναι γενικευμένη στην πόλη.

Αιτήματα

Ζητούμε:

Αμεση αυτοψία στα σημεία που αναφέρονται. Ελεγχο και γνωστοποίηση περί ύπαρξης άδειας κατάληψης. Καταγραφή και απομάκρυνση οχημάτων που παρκάρουν μόνιμα σε πεζοδρόμια. Εντοπισμό και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων/χωρίς πινακίδες οχημάτων. Συντήρηση και κλάδεμα δέντρων όπου χρειάζεται. Εφαρμογή του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων και προστασία της προσβασιμότητας των πεζών.

Παρακαλούμε να λάβουμε επίσημη ενημέρωση για τις ενέργειές σας, διότι τα προβλήματα αυτά έχουν αναφερθεί επανειλημμένως χωρίς αποτέλεσμα.

Με εκτίμηση, Κάτοικοι της οδού Ηρώων”.