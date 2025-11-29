Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Συνεχίζονται οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα σήμερα Σάββατο από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει στην Καρδαμύλη η περιοχή κοντά στην ασβεστοποιία. Από τις 9 έως τις 11 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν Στούπα, Νεοχώρι Λεύκτρου, Λεύκτρο, Πύργος Λεύκτρου, Ρίγκλια, Πλάτσα, Ελαιοχώρι, Μηλέα, Καρυοβούνι, Καστανέα, Σαϊδώνα, Κοτρώνι, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος, Θαλάμες, Λαγκάδα και Άγιος Νίκων.

Την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στην Καλαμάτα στην οδό Αρτέμιδος στο τμήμα μεταξύ Ανοιχτού Θεάτρου και ΚΤΕΛ. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι η οδός Ανθέων (όπισθεν του 4ου Λυκείου).

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου χωρίς ρεύμα θα μείνει η Νέα Κορώνη και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι Ευαγγελισμός και Φοινίκη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.