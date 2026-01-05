Ερώτηση Χαρίτση σε Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό με θέμα «Ανάρμοστη και επικίνδυνη για τη χώρα η στάση του Πρωθυπουργού για τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», κατέθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης, ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

1) Αν προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει ρητά την στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη βίαιη απομάκρυνση του Προέδρου της χώρας υπερασπιζόμενη, ως οφείλει, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ και πώς συνάδει η δήλωση του πρωθυπουργού με την σταθερή ανάγκη της Ελλάδας να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο χωρίς εξαιρέσεις, όταν αυτό αποτελεί κρίσιμο θεμέλιο των ελληνικών θέσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;

2) Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει να υποστηρίξει ή να αναλάβει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ, αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ποια η στάση της στην επικείμενη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας;