Μεσσηνία: Υπερχείλισε ποτάμι στη Φοινικούντα - Κινδύνευσαν άνθρωποι

Δύσκολες ώρες τη νύχτα για την ευρύτερη περιοχή της Φοινικούντας, όπου μάλιστα κινδύνευσαν άνθρωποι μετά από υπερχείλιση ποταμού.

Πρόκειται για το ποτάμι που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο προς την παραλία της Λούτσας από την υπερχείλιση του οποίου κινδύνευσαν 2 Γερμανοί τουρίστες που διέμεναν στην περιοχή, όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από νερά.

Παράλληλα σύμφωνα με αναφορές στο προφίλ Κοινότητα Φοινικούντας στο Facebook κινδύνευσαν δύο άτομα από την Ουγγαρία, που διαμένουν στην περιοχή, αλλά και ο πρόεδρος της Κοινότητας Φοινικούντας, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του με την Πυροσβεστική να τον απεγκλωβίζει.

Πυροσβεστική και Αστυνομία επενέβησαν σε διάφορα περιστατικά και πλέον με το ξημέρωμα θα εκτιμηθεί η κατάσταση στην περιοχή και το ακριβές μέγεθος των ζημιών σε ιδιοκτησίες και υποδομές.

Επιπλέον λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι Βασιλίτσι - Ακριτοχώρι και Παραλιακή Φοινικούντα - Γριζόκαμπος, ενώ με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία στον δρόμο Χαρακοπιό - Υάμεια.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου - Νέστορος.