Οδική παιδεία για όλους: Η τήρηση του Κ.Ο.Κ. για ποδηλάτες - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι ποδηλάτες αντιμετωπίζονται νομικά ως οδηγοί οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν γι’ αυτούς οι ίδιες βασικές διατάξεις και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ανάλογα με την παράβαση.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. για τους ποδηλάτες

Τα ποδήλατα θεωρούνται οχήματα. Ο ποδηλάτης οφείλει να κινείται στον δρόμο, όπως όλα τα οχήματα, και όχι στο πεζοδρόμιο. Απαγορεύεται η κίνηση στο πεζοδρόμιο , εκτός αν υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος ποδηλατόδρομος πάνω σε αυτό ή σχετική σήμανση που το επιτρέπει. Οι οδηγοί Ι.Χ. οφείλουν να κρατούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 μέτρου κατά την προσπέραση ποδηλάτη. Ο ποδηλάτης έχει υποχρεώσεις, όπως:

* Υπακοή στα φανάρια και στις πινακίδες.

* Μη κίνηση ανάποδα σε μονόδρομους.

* Χρήση φώτων και ανακλαστικών τη νύχτα.

Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Η κίνηση πρέπει να γίνεται σε σειρά (όχι διπλά-διπλά), εκτός αν δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία. Η χρήση κράνους δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται για την ασφάλεια των ποδηλατών, εκτός αν το ποδήλατο εμπίπτει σε κατηγορίες που απαιτούν κράνος (π.χ. ηλεκτρικά με μοτοσικλετιστικό καθεστώς). Απαγορεύεται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ποδηλάτης πρέπει να κινείται στον δρόμο και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με κάθε οδηγό. Πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων θεωρούν λανθασμένα ότι ο ποδηλάτης παρενοχλεί όταν βρίσκεται στον δρόμο στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι το νόμιμο.

Οι ποδηλάτες που δεν τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διάφορα χρηματικά πρόστιμα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παραβιάσεις όπως μη τήρηση φωτισμού, χρήση κινητού, κίνηση σε λάθος κατεύθυνση ή υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οδηγοί Ι.Χ. – Υποχρεώσεις απέναντι στους ποδηλάτες

Αν και ο Κ.Ο.Κ. δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρηματικό πρόστιμο για μικρή απόσταση προσπέρασης (λιγότερη από 1 μέτρο), ορίζει ρητά ότι:

* Οι οδηγοί πρέπει να αφήνουν ασφαλή απόσταση κατά την προσπέραση ποδηλάτου.

* Αν προκληθεί ατύχημα λόγω παράλειψης αυτού του κανόνα, ο οδηγός ευθύνεται πλήρως.

* Σε περίπτωση εγκατάλειψης του τόπου ατυχήματος, προβλέπονται βαριές ποινές, ακόμη και ποινή φυλάκισης.

Η ασφάλεια στους δρόμους είναι ευθύνη όλων. Ο ποδηλάτης δεν είναι εμπόδιο, αλλά ισότιμος χρήστης του οδικού δικτύου, με δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως κάθε οδηγός.

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.