eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2025 08:09

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Premium Strom

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, που ξεκίνησαν χθες Κυριακή, για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Την ψήφο 184 αντιπροσώπων από 38 σωματεία, διεκδικούν τρεις παρατάξεις: Η “Συνεργασία” με επικεφαλής τον πρόεδρο Σωτήρη Τσώνη, η “Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία” (ΔΑΣ), η παράταξη του ΠΑΜΕ και η “Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη Εργαζομένων Καρέλια”.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Είκοσι έξι αντιπρόσωποι έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ενώ αναμένεται, ακόμα, να εκλεγούν αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΕ (υποψήφιοι είναι μόνο από τη “Συνεργασία”) και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις