Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, που ξεκίνησαν χθες Κυριακή, για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Την ψήφο 184 αντιπροσώπων από 38 σωματεία, διεκδικούν τρεις παρατάξεις: Η “Συνεργασία” με επικεφαλής τον πρόεδρο Σωτήρη Τσώνη, η “Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία” (ΔΑΣ), η παράταξη του ΠΑΜΕ και η “Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη Εργαζομένων Καρέλια”.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Είκοσι έξι αντιπρόσωποι έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ενώ αναμένεται, ακόμα, να εκλεγούν αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΕ (υποψήφιοι είναι μόνο από τη “Συνεργασία”) και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου.