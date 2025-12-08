Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδικότερα σήμερα στην Τριφυλία χωρίς ρεύμα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Μυρίτοβα και Αρμακαδιά. Επιπλέον από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σε Πετρίτσι, Χατζή, Ματαράγκα, Σγουρόκαμπο, Βλαχόπουλο, Κούμαρο, Τουλούπα Χάνι και Μανιάκι.

Την Τρίτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα αρδευτικά των Κιτριών.

Την Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Καλλιθέα Καλαμάτας και από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Αχιλλέως & Κυναιγείρου και οι γύρω οδοί (Κλεισθένους, Δημητσάνας, Γραβιάς και Καλλιπατείρας).

Την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Χωματερό και Φιλάνθη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.