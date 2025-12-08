eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2025 17:37

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Premium Strom

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει αυτή την εβδομάδα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα σήμερα στην Τριφυλία χωρίς ρεύμα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Μυρίτοβα και Αρμακαδιά. Επιπλέον από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σε Πετρίτσι, Χατζή, Ματαράγκα, Σγουρόκαμπο, Βλαχόπουλο, Κούμαρο, Τουλούπα Χάνι και Μανιάκι.
Την Τρίτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα αρδευτικά των Κιτριών.
Την Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Καλλιθέα Καλαμάτας και από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Αχιλλέως & Κυναιγείρου και οι γύρω οδοί (Κλεισθένους, Δημητσάνας, Γραβιάς και Καλλιπατείρας).
Την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Χωματερό και Φιλάνθη.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις