Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Βάσω Βλαχοδημήτρη

Η εκλιπούσα είχε γεννηθεί στην Πύλο το 1928, είχε ζήσει επί πολλά χρόνια στην Αθήνα και στο Αμβούργο και τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα είχε περάσει στην πρωτεύουσα.

Η Βάσω Βλαχοδημήτρη είχε θεσμοθετήσει για 18 χρόνια (μέχρι και το 2024) τα “Βραβεία Θοδωρή και Πάνου Βλαχοδημήτρη”, που δίδονταν μαζί με υποτροφίες στους πρωτεύσαντες μαθητές των λυκείων του δήμου Πύλου – Νέστορος, στη μνήμη του συζύγου και του γιου της Πάνου.

Ανακοίνωση του δήμου Πύλου - Νέστορος

Ο δήμος Πύλου - Νέστορος με ανακοίνωση του ανέφερε για τον χαμό της Βάσως Βλαχοδημήτρη:

“ Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Βάσως Βλαχοδημήτρη, μιας εξέχουσας προσωπικότητας που συνδέθηκε άρρηκτα με την προσφορά, τον πολιτισμό και την παιδεία του τόπου μας. Η εκλιπούσα υπήρξε διαχρονική και ανιδιοτελής ευεργέτιδα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα μέσω του θεσμού των «Βραβείων Βλαχοδημήτρη».

Ιδιαίτερο σταθμό στη δράση της αποτέλεσε η σημαντική δωρεά 4.500 βιβλίων προς τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό μας απόθεμα.

Η συλλογή αυτή στεγάζεται πλέον στην Οικία Τσικλητήρα, λειτουργώντας ως ζωντανή παρακαταθήκη της προσφοράς και του οράματός της.

Η Βάσω Βλαχοδημήτρη υπήρξε υπόδειγμα ανθρωπιάς, γενναιοδωρίας και κοινωνικής ευαισθησίας, τιμώντας με το έργο της την τοπική μας κοινωνία”.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλα δήλωσε: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας. Η Βάσω Βλαχοδημήτρη υπήρξε μια σπουδαία ευεργέτιδα του Δήμου μας, της οποίας η προσφορά θα παραμείνει διαρκές σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της» .

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Τρίτη στις 4 μ.μ. στο Σουληνάρι.