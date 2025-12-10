Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σήμερα στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, βολές με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι Αυτό το χρονικό διάστημα, απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.
Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σήμερα στο πεδίο βολής ΚαλαμάταςΓράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας.
