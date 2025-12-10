Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σήμερα στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, βολές με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι Αυτό το χρονικό διάστημα, απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.