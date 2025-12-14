Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την προσεχή εβδομάδα σε τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Τρίπολης – Καλαμάτας στον ανισόπεδο κόμβο Αρφαρών, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Ειδικότερα από μεθαύριο Δευτέρα στις 7 το πρωί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 4 το μεσημέρι θα ισχύσει τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Αρφαρών, στο τμήμα που βρίσκεται νοτίως και εντός του Έργου Παραχώρησης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εναλλάξ στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, είτε στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα είτε στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ειδικότερα από τις 7 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από μία κατεύθυνση εκ περιτροπής, με δύο κινητές μονάδες σηματοδότησης (φανάρια) εκ των οποίων η μία θα βρίσκεται εντός του έργου παραχώρησης.

Από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 τα ξημερώματα της επομένης ημέρας, θα πραγματοποιείται άρση της φωτεινής σηματοδότησης και η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται κανονικά και στις δύο κατευθύνσεις.