Μεσσηνία: Θρήνος για τον θάνατο της καλλιτέχνιδας Klaudia Delmer

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής η καλλιτέχνις Klaudia Delmer μετά από άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, παλεύοντας απέναντι του με όλη τη δύναμη της ψυχής της.

Η Klaudia ζούσε με την οικογένεια της στη περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας έχοντας κερδίσει την αγάπη όλων με τη γλυκύτητα της, το χαμόγελο, τα υπέροχα μάτια της και την εξαιρετική της φωνή.

Μάλιστα πριν λίγο καιρό προκειμένου να μπορέσει να κάνει κάποιες πιο εξελιγμένες θεραπείες στο εξωτερικό η οικογένεια της ζήτησε την συμπαράσταση γνωστών και φίλων. Υπήρξε πραγματικά ένα "τσουνάμι" αλληλεγγύης και το ποσό που χρειαζόταν συγκεντρώθηκε μέσα σε λίγα 24ωρα, αλλά ο αγώνας αυτός ήταν δύσκολος και άνισος.

Την απώλεια της Klaudia έκανε γνωστή ο σύζυγος της Λαυρέντης με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας:

«Τα χαράματα της Παρασκευής, μετά από την πολύμηνη μάχη που έδωσε με κάθε κύτταρό της, η Klaudia πέρασε στο Φως.

Στο σύντομο πέρασμά της πάνω σε αυτόν τον κόσμο υπηρέτησε ακούραστα την αρμονία και την ομορφιά με τα τραγούδια και τις φωτογραφίες της.

Μητέρα, σύζυγος, καλλιτέχνης και πολίτης του κόσμου, η KlaudiaDelmer γεννήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, μεγάλωσε στη Μαδρίτη και σπούδασε στο MannesCollegeofMusic της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε την ελληνική μουσική και την ακολούθησε μέχρι εδώ. Εδώ δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο Ainola, σε μουσική Μανώλη Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα και ακολούθησε ο δίσκος Δρόμοι της Θάλασσας σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Το μεγαλύτερο έργο της ζωής της όμως ήταν τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μας που της χάρισαν στιγμές ανείπωτης ευτυχίας όπως η ίδια έλεγε.

Όσο για μένα, έζησα 18 χρόνια με την Klaudia. 18 χρόνια περισσότερα από όσα μου άξιζαν. Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ μου, προικισμένη με την πιο ευγενική και ευαίσθητη ψυχή. Συντονισμένη με την ουσία της ύπαρξης, ήξερε πάντα τι ήταν σημαντικό και τι όχι. Η ζωή μαζί της ήταν πάντα εύκολη, όπως θα έπρεπε να είναι κάθε σχέση, χωρίς εντάσεις, εγωισμούς και ταλαιπωρίες.

Εις το επανιδείν αγαπημένη μου. Χίλια χρόνια δεν θα μου έφταναν να σε χορτάσω, αλλά ακόμα και λίγες μέρες μαζί σου φτάνουν να με χορτάσουν για χίλια χρόνια.

Θα την συνοδεύσουμε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη και κατά την επιθυμία της, θα ταφεί στο κοιμητήριο Πετροχωρίου, δίπλα στη μικρή παραλία που τόσο της άρεσε να περπατάει.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στο ίδρυμα Θάλπος».