Με τρένο και δώρα έρχεται ο Αγιος Βασίλης σήμερα στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμάτας

Ειδική επιβατική αμαξοστοιχία με επιβάτη τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του θα φτάσει στην Καλαμάτα σήμερα παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 12 το μεσημέρι, στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης.

Τη δράση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η κοινωφελής επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την PolisArt ΚοινΣΕπ Καλαμάτας, τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ/ΟΣΕ» και τη «Hellenic Train».

Στον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού θα στηθεί γιορτή για τα παιδιά, με εκδηλώσεις και δρώμενα όπως ξυλοπόδαρο, μπαλονοκατασκευές, face painting και bubble show. Μετά την άφιξη της αμαξοστοιχίας, ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού, προσφορά του Δήμου Καλαμάτας και της ΦΑΡΙΣ.

Παράλληλα, παιδιά και γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν στο τρένο για μια σύντομη διαδρομή έως την περιοχή Ακοβίτικα και επιστροφή στον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Για τη διαδρομή θα διατεθούν 200 δωρεάν εισιτήρια, τα οποία θα χορηγηθούν με σειρά προτεραιότητας στον χώρο του σταθμού. Η επιβίβαση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν εισιτήριο και δεν θα γίνονται δεκτοί όρθιοι επιβάτες.

Με αφορμή τη δράση, οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι θα ισχύσουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγοί, πεζοί και ποδηλάτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση από τις σιδηροδρομικές γραμμές και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας στη δεύτερη γραμμή του σταθμού, η παραμονή στην αποβάθρα θα απαγορεύεται μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του συρμού.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στα παιδιά και, ταυτόχρονα, να στείλει το μήνυμα ότι ο σιδηρόδρομος στην Καλαμάτα παραμένει παρών και αναμένει την πλήρη επαναλειτουργία του.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επισημαίνεται ότι λόγω της μη εξοικείωσης του κοινού με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, θα ισχύσουν τα εξής μέτρα ασφαλείας και παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρησή τους:

1. Συνιστάται η μέγιστη προσοχή των οδηγών, πεζών και ποδηλατών κατά την προσέγγιση ή διέλευσή τους από τις σιδηροδρομικές γραμμές και η συμμόρφωσή τους στις υποδείξεις της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

2. Η εορταστική αμαξοστοιχία θα εισέλθει στη δεύτερη γραμμή του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή επί της αποβάθρας της δεύτερης γραμμής, μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του συρμού.

3. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά η επιβίβαση επιβατών στην αμαξοστοιχία κατά τη διάρκεια της μικρής διαδρομής. Διατίθενται 200 θέσεις επιβατών και θα χορηγηθούν δωρεάν ισάριθμα εισιτήρια με σειρά προτεραιότητας στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Δεν θα επιτραπεί η επιβίβαση στην αμαξοστοιχία σε όσους δεν διαθέτουν εισιτήριο.

4. “Κατά τη διαδρομή της αμαξοστοιχίας παρακαλούμε μην κύπτετε έξω από τα παράθυρα, μην στηρίζεστε στις αυτόματες πόρτες και μην αγγίζετε τις χειρολαβές κινδύνου και ακαριαίας πέδησης εντός των βαγονιών” τονίζεται από τους διοργανωτές.