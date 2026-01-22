Η πίτα των “Λωτοφάγων”

Στην ταβέρνα του Πολίτη έκοψε την πίτα της η γνωστή παρέα του “Λωτού”.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά εξελισσόμενη σε ετήσια απαρέγκλιτη συνάντηση. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό.

Γέλια, πειράγματα, έκδηλα στη συνάντηση, αλλά και αισθήματα ουσιαστικής αλληλεγγύης μεταξύ των συνδαιτημόνων. Αμφιτρύωνας και ψυχή της συνάντησης ο Τάκης Πράττης. Τυχερός της βραδιάς, διότι σε αυτόν έπεσε το φλουρί, ο γιατρός Βασίλης Σταθακάκης.

Οι “Λωτοφάγοι” συμφώνησαν να βρεθούν σύντομα σε συνθήκες εστίασης και βέβαια ευχήθηκαν να είναι όλοι παρόντες στο ετήσιο ραντεβού.