Τριφυλία: Από τα μέσα Φεβρουαρίου τα πρώτα αγγούρια

Στη κύρια καλλιεργητική περίοδο έχουν μπει οι θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις στη περιοχή της Τριφυλίας. Περίοδος που ξεκίνησε από τις αρχές Δεκεμβρίου με τις πρώτες φυτεύσεις και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο με την ολοκλήρωση της συγκομιδής.

Οι παραγωγοί ευελπιστούν να έχουν μια καλή χρονιά μετά την περσινή που την χαρακτηρίζουν ως μια από τις χειρότερες, καθώς αν επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό, εκτιμούν ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Μιας και το κόστος καλλιέργειας όχι απλώς παραμένει υψηλό αλλά παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση.

Αυτό που χαρακτηρίζει και τη φετινή χρονιά είναι η μεγάλη στροφή που έχει γίνει προς την καλλιέργεια αγγουριού παίρνοντας σημαντικό μερίδιο από τη καλλιέργεια ντομάτας και αυτό λόγω των ιώσεων που παρουσιάζει η ντομάτα οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την καλλιέργεια. Ενώ αυτό που επισημαίνουν και ανησυχεί τους παραγωγούς πέρα από το κόστος παραγωγής, είναι οι μεγάλες εισαγωγές που γίνονται την περίοδο που η συγκομιδή εδώ είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και οι ελληνοποιήσεις των εισαγόμενων προϊόντων όπως μας τόνισαν. Από εκεί και πέρα παραμένουν τα προβλήματα με την έλλειψη εργατικών χεριών, σημειώνοντας πως δεν έχουν δει να δίνεται κάποια λύση και έτσι οι προσκλήσεις εργατών προχωρούν με πολύ αργά βήματα.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας μας επισήμανε: «Η νέα καλλιεργητική περίοδος ξεκίνησε από τις 15 Δεκεμβρίου περίπου με τις φυτεύσεις οι οποίες και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου. Η κύρια καλλιέργεια πλέον είναι το αγγούρι, αγγίζει σε ποσοστό περίπου το 80% των καλλιεργούμενων θερμοκηπιακών εκτάσεων, ένα 15% είναι ντομάτες και οι υπόλοιπες λίγες καλλιέργειες είναι με φασόλι, πιπεριές, μελιτζάνες. Υπάρχει στροφή στη καλλιέργεια του αγγουριού λόγω των ιώσεων που υπάρχουν με τις ντομάτες.

Μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε καλά χωρίς προβλήματα και αρχές Φεβρουαρίου περίπου στις 10 του μηνός θα έχει ξεκινήσει η συγκομιδή στα αγγούρια και αργότερα για τις ντομάτες. Όσον αφορά το κόστος παραμένει σε ψηλά επίπεδα και φέτος έχει ανέβει και άλλο κατά ένα μικρό ποσοστό. Μετά όμως τη δύσκολη περσινή χρονιά που ήταν μια από τις χειρότερες ευελπιστούμε φέτος τα πράγματα να πάνε καλύτερα, διαφορετικά ένα μεγάλο ποσοστό παραγωγών θα βγει εκτός καλλιέργειας. Θα είναι δύσκολο να τα βγάλει κάποιος πέρα, να συνεχίσει να καλλιεργεί. Πρόβλημα παραμένει και η εξεύρεση εργατών, είμαστε στο ίδιο σκηνικό, έχουμε πρόβλημα με τα εργατικά χέρια. Όταν στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια υπάρχουν 1-2 υπάλληλοι πώς να ανταποκριθούν στο μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υπάρχει. Παρά τις ηρωικές προσπάθειες που κάνουν καλούνται να φέρουν σε πέρας 9.000 αιτήσεις.

Τέλος αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μεγάλο πρόβλημα είναι οι εισαγωγές και οι ελληνοποιήσεις προϊόντων που γίνονται όταν εμείς είμαστε στη παραγωγή, υπάρχουν αθρόες εισαγωγές χωρίς ελέγχους».

Ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών "Η Τριφυλία" σημείωσε: «Ολοκληρώθηκαν οι φυτεύσεις στα θερμοκήπια της περιοχής μας οι οποίες ξεκίνησαν από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των θερμοκηπίων καλλιεργείται με αγγούρι και πολύ λίγα με ντομάτες λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με τις ιώσεις. Τα πρώτα αγγούρια θα αρχίσουν να μαζεύονται σε λίγες μέρες και στο τέλος Φεβρουαρίου θα είναι η συγκομιδή σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι ντομάτες αργούν περισσότερο και πάνε προς το τέλος Μαρτίου. Σημαντικό είναι ότι το κόστος καλλιέργειας είναι ψηλό και φέτος έχουμε και αύξηση που φτάνει και το 20%, έχουμε μια αύξηση 8-10% στα φυτά, 15-20% στα φυτοφάρμακα και περίπου 10% στα λιπάσματα συν το κόστος ενέργειας.

Για εμάς, στην περιοχή μας, αυτή είναι η κύρια καλλιεργητική περίοδος η οποία ξεκίνησε το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο με την ολοκλήρωση της συγκομιδής, η επόμενη περίοδος Ιούλιος μέχρι τέλος του χρόνου είναι μικρότερη καθώς το 40% των παραγωγών δεν καλλιεργεί λόγω του κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών που υπάρχουν. Πρόβλημα είναι οι εισαγωγές που γίνονται από τρίτες χώρες και οι ελληνοποιήσεις αυτών των προϊόντων, πράγμα που πρέπει να επιλυθεί.

Όσον αφορά τη μέχρι τώρα πορεία της καλλιέργειας, ο καιρός δεν μας βοηθά πολύ καθώς μπορεί να έχουμε καλές θερμοκρασίες αλλά έχουμε πολλές ημέρες με νεφοκάλυψη».