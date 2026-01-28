Από 6-11 Φεβρουαρίου η εμποροπανήγυρη στα Φιλιατρά

Τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης στα Φιλιατρά του Αγίου Χαραλάμπους ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, ορίζοντας και την πενταμελή επιτροπή ελέγχου.

Συγκεκριμένα αποφάσισε την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, κατά τον εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους, Πολιούχου Φιλιατρών, στην πόλη των Φιλιατρών, διάρκειας έξι ημερών, δηλαδή έναρξη λειτουργίας από την 6η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ημερομηνία λήξης την 11η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη.

Χώροι λειτουργίας της εμποροπανήγυρης είναι: Οδός Νικολάου Σπέντζα στην συμβολή της με την Χριστιανουπόλεως Εθνομάρτυρος και μέχρι την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Λουπινά. Οδός Βασιλέως Γεωργίου από την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Λουπινά και έξοδο στην συμβολή της με την οδό Ανωνύμου 43.

Ως ελάχιστο όριο πάγκων πωλητών (θέση) ορίζονται τα δύο τρέχοντα μέτρα και ως μέγιστο όριο τα δώδεκα μέτρα. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες καθορίστηκε για τους συμμετέχοντες τιμή του τρέχοντος μέτρου σε 20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% το τρέχον μέτρο.

Επίσης ορίστηκε πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου με τακτικά μέλη: Παναγοπούλου Μαρία Αντιδήμαρχος πρόεδρος επιτροπής, Βλάχος Αντώνιος, Φρούσος Νικόλαος, Αθανασόπουλος Βασίλειος, Γριβάκης Φώτιος. Αναπληρωματικά μέλη οι Μπακούρος Σωτήριος, Αυρηλιώνης Χαράλαμπος, Δημητρακόπουλος Ηλίας, Τζαβέλλας Χρήστος, Κουνάβης Πολυχρόνης.

