“Ανάπτυξη χωρίς τους μικρούς σημαίνει ανάπτυξη χωρίς κοινωνία” - Το μήνυμα στην πίτα των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων

Σε μια εκδήλωση με έντονο θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, στην Κόρινθο, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Ομοσπονδιών Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις Ομοσπονδίες, το σύνολο της οργανωμένης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της Πελοποννήσου βρέθηκε ενωμένο στον ίδιο χώρο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα συνεργασίας, κοινής διεκδίκησης και θεσμικής παρουσίας απέναντι στη διαχρονική απαξίωση της μικρής επιχείρησης και του αυτοαπασχολούμενου.

Στην εκδήλωση εκτός από τους προέδρους των Ομοσπονδιών Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων τους, παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό o αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Σωτήρης Μουρίκης, ο αναπληρωτής δημάρχου Κορίνθου Χρήστος Μελέτης, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Κορίνθου Παναγιώτης Λουζιώτης, Αργολίδας Φώτης Δαμούλος, Λακωνίας Γιάννης Παναρίτης και Α’ αντιπρόεδρος της Μεσσηνίας Παύλος Κρανιώτης, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στις θέσεις και τις αγωνίες των Ομοσπονδιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία και η τοποθέτηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά, επιβεβαιώνοντας ότι η εκπροσώπηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ενιαία και αδιαπραγμάτευτη. Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν επίσης: Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου Ευαγγελία Κελαθανασίου, η γ.γ. του Εμπορικού Συλλόγου Βασιλική Δάφνη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου Ευάγγελος Τσάκωνας, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλόγου Αρχαίας Κορίνθου Γιώργος Παπαμιχαήλ, ο πρόεδρος των Επισκευαστών Ν. Κορινθίας Αναστάσιος Μποζίκης και των Μεσιτών Κορινθίας Σιδέρης Πλιατσικίδης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας και της χώρας. Τονίστηκε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, την παραγωγή και τη βιωσιμότητα των περιφερειακών κοινωνιών.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα, η απαξίωση του οποίου προκαλεί αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα στις μικρές επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση και την τοπική αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απουσία ενός συνεκτικού παραγωγικού μοντέλου για την Πελοπόννησο και στις επιπτώσεις των οριζόντιων πολιτικών που εφαρμόζονται χωρίς περιφερειακή προσαρμογή, οδηγώντας σε απώλεια παραγωγικής δυναμικής και ερημοποίηση της υπαίθρου.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημάνθηκε με έμφαση η σημασία της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, καθώς η απουσία του δεν αποτελεί μόνο συγκοινωνιακό έλλειμμα, αλλά παράγοντα με σοβαρές δημογραφικές και αναπτυξιακές συνέπειες, που εντείνουν την απομόνωση, τη φυγή πληθυσμού και την αποδυνάμωση της Περιφέρειας.

Οι Ομοσπονδίες επανέλαβαν την ανάγκη ένταξης των μικρών επιχειρήσεων στο νέο παραγωγικό μοντέλο με συλλογικούς και θεσμικούς όρους και αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες προτάσεις, ζητώντας: Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στα δεδομένα της μικρής επιχείρησης - ρεαλιστικές και μόνιμες ρυθμίσεις χρεών με βάση το πραγματικό εισόδημα - ουσιαστική και εφαρμοσμένη κατάρτιση - θεσμική αναγνώριση και ενεργή συμμετοχή των Ομοσπονδιών ως κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών σε επίπεδο Περιφέρειας και ΟΤΑ.

Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν σαφές και ενιαίο: “Ανάπτυξη χωρίς τους μικρούς σημαίνει ανάπτυξη χωρίς κοινωνία”. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν σχέδιο, ρεαλισμό και δικαιοσύνη. Το σύνθημα “Όλοι Μαζί” αποτελεί δέσμευση για τη συνέχεια, με κοινές παρεμβάσεις και δράσεις το επόμενο διάστημα, ώστε η μικρή επιχείρηση να πάψει να είναι αόρατη και να αποτελέσει ξανά βασικό πυλώνα της περιφερειακής ανάπτυξης.

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο.Ε.Β.Ε. επαρχία Άργους Θοδωρής Γαβρίλος, Αργολίδας Παναγιώτης Μακρής, Αρκαδίας Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Κορινθίας Μιχαήλ Μεζίνης, Λακωνίας Σωτήρης Ηλιόπουλος, Μεσσηνίας Γιώργος Καπερώνης.