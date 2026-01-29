Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για το δυστύχημα στη “Βιολάντα”

Τη θλίψη, την οδύνη και την οργή του για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της βιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Απαιτεί “την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, καθώς και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν”. Και σημειώνει πως “η απώλεια ανθρώπινων ζωών στους χώρους δουλειάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο”.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας σημειώνει: “Το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετά από ισχυρή έκρηξη και την εκδήλωση εκτεταμένης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, που στοίχισε τη ζωή μέχρι στιγμής σε πέντε εργάτριες και ακόμη τον τραυματισμό σε επτά εργαζομένους, έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά λίστα εργατικών δυστυχημάτων στην χώρα μας.

Εκφράζουμε τη θλίψη, την οδύνη και την οργή μας για αυτό το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα. Πρόκειται για ένα ακόμη πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα που συγκλονίζει την κοινωνία και αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τα διαχρονικά και σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης και σε βάθος και χωρίς καμία σκιά διευκρίνηση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας, με ευθύνη όλων των αρμόδιων αρχών. Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των θυμάτων έχουν δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια.

Η χώρα μας καταγράφει ανησυχητικά υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην δουλειά, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά το 2025.

Απαιτούμε: Την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. Την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν. Την αναβάθμιση και πλήρη στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών όλης της χώρας, αλλά και στο νομό μας, με επαρκές προσωπικό και σύγχρονα εργαλεία ελέγχου. Συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας.

Η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια στην εργασία δεν είναι κόστος, είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα.

Η απώλεια ανθρώπινων ζωών στους χώρους δουλειάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παράπλευρη απώλεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων”.