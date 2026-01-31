Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων: “Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς χωρίς ελέγχους”

“Κόλαφος το πόρισμα της Πυροσβεστικής για το εργοδοτικό έγκλημα στα Τρίκαλα. Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς χωρίς ελέγχους”, επισημαίνει ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “τα μέχρι στιγμής πορίσματα της Πυροσβεστικής, για πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι ανεπαρκείς και καθυστερημένοι έλεγχοι σκοτώνουν. Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους σε έναν χώρο, όπου ο κίνδυνος δεν ήταν στιγμιαίος, αλλά διαρκής και γνωστός.

Το γεγονός αυτό φέρνει στο προσκήνιο τις βαριές ευθύνες ενός συστήματος που στηρίζεται στην «αυτορρύθμιση» των επιχειρήσεων, στην απλοποίηση των αδειοδοτήσεων χωρίς υποχρεωτικές αυτοψίες και στην υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί. Απαιτείται άμεση αλλαγή πολιτικής: Κατάργηση της απλής γνωστοποίησης για αδειοδότηση / τροποποιήσεις αδειών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, υποχρεωτικοί και τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις, ουσιαστική στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών και πραγματική προστασία όσων εργαζομένων καταγγέλλουν κινδύνους.

Δεν θα συνηθίσουμε τον θάνατο στη δουλειά. Η ασφάλεια δεν είναι κόστος – είναι δικαίωμα”.