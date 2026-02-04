Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Καλαμάτας για την αργία της Υπαπαντής

Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Καλαμάτας γιόρτασαν και πάλι την 2α Φεβρουαρίου, ημέρα της Υπαπαντής, γιορτή της πολιούχου της πόλης, έπειτα από την καθιέρωσή της ως επίσημης τοπικής αργίας με ΦΕΚ.

Το γεγονός αυτό χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η Κανέλλα Παπαδάκου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων e-ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας.

Στην ανακοίνωσή της η κ. Παπαδάκου σημειώνει:

“Από το 2021 είχαν να γιορτάσουν την εορτή της Υπαπαντής οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ στην Καλαμάτα.

Μετά από πέντε συναπτά έτη, οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Καλαμάτας θα γιορτάσουν και πάλι την 2α Φεβρουαρίου, ημέρα της Υπαπαντής, έπειτα από την καθιέρωσή της ως επίσημης τοπικής αργίας στην πόλη της Καλαμάτας, με το ΦΕΚ 125/Β 28/1/2025.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα του επίμονου και πολυετούς αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας, με τη στήριξη του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, την ανάδειξη του θέματος από τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Δημήτριο Φαββατά και τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Με την εφαρμογή της αργίας τερματίζεται η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια εργάζονταν κανονικά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες της πόλης. Παράλληλα, η αργία αφορά πλέον και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, κάτι που δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσημη καθιέρωση, με ΦΕΚ, του εορτασμού της Υπαπαντής ως αργίας στην πόλη της Καλαμάτας βάζει τέλος στο άτυπο –έως πρόσφατα– κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών, του Δήμου και των σχολείων που αργούσαν στις 2 Φεβρουαρίου χωρίς ΦΕΚ.

Η φετινή χρονιά επιβεβαιώνει ότι οι συλλογικοί αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Τίποτα δεν χαρίζεται· όλα κατακτώνται με ενότητα, διεκδίκηση και επιμονή”.