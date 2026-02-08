Νέα απάτη με SMS δήθεν από τα ΕΛΤΑ

Νέα μορφή απάτης είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν το όνομα των ΕΛΤΑ με σκοπό να εξαπατήσουν πολίτες μέσω παραπλανητικών γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα.

Τα SMS έρχονται από αριθμούς εξωτερικού με κωδικό +63 ή +212, που αντιστοιχεί στις Φιλιππίνες, γεγονός που δεν συνάδει με επίσημη επικοινωνία των ΕΛΤΑ.

Τα ψευδή SMS ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι δεν κατέστη δυνατή η παράδοση κάποιου δέματος, επικαλούμενα λόγους όπως η απουσία υπογραφής ή η ανάγκη επιβεβαίωσης στοιχείων.

Τα SMS περιλαμβάνουν ακόμη οδηγίες για το άνοιγμα του συνδέσμου και προειδοποίηση ότι, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα.

Στο περιεχόμενό τους περιλαμβάνεται σύνδεσμος, ο οποίος οδηγεί σε ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη των Ελληνικών Ταχυδρομείων, χωρίς όμως να είναι γνήσια.

Οι πολίτες θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται, να μην πατούν στο σύνδεσμο και να μην καταχωρίζουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, αλλά να διαγράφουν άμεσα τέτοιου είδους μηνύματα.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη πατήσει τον σύνδεσμο ή έχει δώσει προσωπικά δεδομένα, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζα και αλλαγή των κωδικών πρόσβασης, καθώς και αναφορά του περιστατικού στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και τις αρμόδιες αρχές.