Καλαμάτα: 40 νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών στη δράση «Γίνε ο Ήρωας ενός Παιδιού»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα υλοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η εθελοντική δράση «Γίνε ο Ήρωας ενός Παιδιού», έξω από το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη δυνατότητα να προσφέρουν ζωή μέσα από την εγγραφή τους ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν συγκινητική, καθώς 40 νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών εγγράφηκαν στη δεξαμενή δοτών, αποδεικνύοντας ότι μια απλή και ανώδυνη πράξη μπορεί να μετατραπεί σε πράξη ζωής, δίνοντας ελπίδα σε παιδιά και ενήλικες που αναζητούν έναν συμβατό δότη.

Η δράση διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμος Καλαμάτας, την Α.Μ.Κ.Ε. «Κάθε βιβλίο ένα Ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε», τη «Φάος» Κοιν.Σ.Επ., το «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος», τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας «Ο Ποσειδών», το «Χάρισε Ζωή», το ΣΑΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών, υποστηρίζοντας τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών «Φλόγα».

Οι διοργανωτές εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη σε όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα κι έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Η συμμετοχή όλων απέδειξε ότι η ενημέρωση και η ενεργή στάση μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να σώσουν ζωές.

Η δράση «Γίνε ο Ήρωας ενός Παιδιού» στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η εγγραφή ως εθελοντής δότης μυελού των οστών είναι μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και ευθύνης. Μέσα από μια απλή απόφαση, μπορείς να είσαι η ελπίδα ζωής για ένα παιδί. Μη μένεις άπραγος. Στείλε το μήνυμα. Γίνε ο Ήρωας.