Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026 13:17

Έκλεισε ο δρόμος στα Πλατάνια

Έκλεισε ο δρόμος στα Πλατάνια

Έκλεισε χθες λόγω κατολισθήσεων ο οδικός άξονας που συνδέει τη Μεσσηνία και την Ηλεία στην περιοχή των Πλατανιών, μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Τριφυλίας τονίζεται: «Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί από το χωριό Πλατάνια στη Νέδα, στα όρια των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας, θα παραμείνει κλειστός εξαιτίας των σημερινών κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή, ως συνέπεια της κακοκαιρίας και των παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Γενικότερα, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από κάθε μετακίνησή τους, ιδιαίτερα σε περιοχές με πρανή και ιστορικό κατολισθήσεων».

