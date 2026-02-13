Έκλεισε ο δρόμος στα Πλατάνια

Σε σχετική ανακοίνωση από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Τριφυλίας τονίζεται: «Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί από το χωριό Πλατάνια στη Νέδα, στα όρια των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας, θα παραμείνει κλειστός εξαιτίας των σημερινών κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή, ως συνέπεια της κακοκαιρίας και των παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Γενικότερα, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από κάθε μετακίνησή τους, ιδιαίτερα σε περιοχές με πρανή και ιστορικό κατολισθήσεων».