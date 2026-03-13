Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Συμμετοχή σε μαθητικό συνέδριο στο Παρίσι

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονη παρουσία συμμετείχαν μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στο διεθνές Μαθητικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου.

Στο συνέδριο συμμετείχε ομάδα 13 μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού, συνοδευόμενη από δύο εκπαιδευτικούς, εκπροσωπώντας το σχολείο και την πόλη της Καλαμάτας σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών. Το Μαθητικό Συνέδριο απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας από σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού, δημιουργώντας ένα δυναμικό πεδίο επιστημονικής συνάντησης.

Οι μαθητές παρουσίασαν την ερευνητική εργασία με τίτλο:

«Πώς οι Επαναστάσεις άλλαξαν τη γεωμετρία των πόλεων: Καλαμάτα – Παρίσι»,

μια διαθεματική μελέτη που συνδέει την Ιστορία, τη Γεωμετρία, την Αρχιτεκτονική και την Κοινωνική Εξέλιξη των πόλεων.

Η εργασία διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο δύο σημαντικές ιστορικές τομές, η Ελληνική και η Γαλλική Επανάσταση, επηρέασαν τη μορφολογία και την οργάνωση του αστικού χώρου. Μέσα από την ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της Καλαμάτας και του Παρισιού, οι μαθητές ανέδειξαν πώς οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές επηρεάζουν τη χωροταξία, τη δημιουργία δημόσιων χώρων, την ανάπτυξη των οδικών αξόνων και τη συμβολική ταυτότητα των πόλεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύγκριση των πολεοδομικών μορφών των δύο πόλεων. Οι μαθητές ανέλυσαν την ακτινική πολεοδομική δομή του Παρισιού, όπου οι μεγάλοι λεωφόροι αναπτύσσονται ακτινωτά από κεντρικούς κόμβους και πλατείες, δημιουργώντας έναν γεωμετρικά οργανωμένο αστικό ιστό. Αντίθετα, η Καλαμάτα παρουσιάζει ένα οργανικό ιστορικό κέντρο, με δρόμους που διαμορφώθηκαν σταδιακά μέσα στον χρόνο, ενώ η μεταγενέστερη εξέλιξη της πόλης ακολούθησε γραμμική ανάπτυξη προς την παραλιακή ζώνη, αντανακλώντας τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές της νεότερης ιστορίας της.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, με επιστημονική τεκμηρίωση, σαφή δομή επιχειρημάτων και ιδιαίτερη ρητορική επάρκεια. Η ποιότητα της εργασίας και η ωριμότητα της παρουσίασης προκάλεσαν εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις στους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαθητική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά είχε την τιμή να ανοίξει τη δεύτερη συνεδρία του συνεδρίου, στην οποία συμμετείχαν σχολεία που ανήκουν αποκλειστικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά φοιτούν ακόμη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η παρουσία και η επιστημονική αρτιότητα της εργασίας τους στάθηκαν επάξια δίπλα στις παρουσιάσεις μαθητών μεγαλύτερων ηλικιών, γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και ακαδημαϊκής συγκρότησης της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, εκτός από το θερμό χειροκρότημα των μαθητών, οι μαθητές μας απέσπασαν θερμά συγχαρητήρια από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, οι οποίοι συνεχάρησαν προσωπικά τόσο τους μαθητές όσο και το σχολείο για την ποιότητα της έρευνας και την εξαιρετική παρουσία τους.

Η συμμετοχή στο συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία βιωματικής μάθησης και διεθνούς αλληλεπίδρασης για τους μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, να ανταλλάξουν ιδέες με μαθητές από άλλα σχολεία και να αναπτύξουν ερευνητικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, η παρουσία στο Παρίσι προσέφερε στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την πραγματική εμπειρία του αστικού χώρου που αποτέλεσε αντικείμενο της μελέτης τους.

Η συμμετοχή των μαθητών στο Μαθητικό Συνέδριο εντάσσεται στη φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά για μια εκπαίδευση που καλλιεργεί την έρευνα, τη δημιουργική σκέψη και την ενεργή παρουσία των μαθητών σε διεθνή ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά απέδειξαν ότι η γνώση, όταν συνδυάζεται με τη συνεργασία, την επιστημονική προσέγγιση και τη δημιουργικότητα, μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό εργαλείο κατανόησης του κόσμου και διαμόρφωσης των πολιτών του μέλλοντος.