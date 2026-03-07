Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας για τη νέα τιμολογιακή πολιτική

Σε ισχύ τέθηκε η νέα αυξημένη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Τριφυλίας από τις αρχές Ιανουαρίου και όσο μεγαλύτερες είναι οι καταναλώσεις τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αυξήσεις.

Ωστόσο οι καταναλωτές μέσω εφαρμογής στη σελίδα της ΔΕΥΑΤ θα μπορούν να εισαγάγουν τον αριθμό των κυβικών νερού που κατανάλωσαν, ώστε να βλέπουν τις διαφορές από την παλιά στη νέα χρέωση.

Σε σχετική ενημέρωση του προέδρου της ΔΕΥΑΤ Βασίλη Τζανέτου τονίζεται: «Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας ενημερώνει τους πολίτες ότι από 1/1/2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα τιμολογιακή πολιτική (ΑΔΑ: ΡΖΙΝ465ΘΠ4-7ΣΜ) για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι αλλαγές αυτές είναι υποχρεωτικές και προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο κοστολόγησης / τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994 / ΦΕΚ 5438/τ. Β’/27-09-2024) και από τους κανόνες και κατευθύνσεις της ΡΑΑΕΥ, που εφαρμόζονται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης.

Τι αλλάζει συνοπτικά: Διατηρείται η κλιμακωτή χρέωση κατανάλωσης, με στόχο δικαιότερη κατανομή του κόστους. Οι μεγάλες καταναλώσεις επιβαρύνονται περισσότερο στις ανώτερες κλίμακες, ενώ οι μικρές/τυπικές καταναλώσεις έχουν αναλογικά ηπιότερη επιβάρυνση. Αναπροσαρμόζονται οι ποσοστιαίες χρεώσεις που συνδέονται με την αξία του νερού (π.χ. αποχέτευση/όμβρια), ώστε η τιμολόγηση να είναι συμβατή με τη νομοθεσία. Παύει η εφαρμογή διαφορετικών χρεώσεων ανά περιοχή.

Ειδικές ρυθμίσεις - κοινωνική πολιτική: Συνεχίζεται η εφαρμογή ειδικών τιμολογίων για δικαιούχους, με προβλεπόμενες εκπτώσεις/ελαφρύνσεις στις βασικές χρεώσεις ύδρευσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Ηλεκτρονική εφαρμογή σύγκρισης παλιάς - νέας χρέωσης: Για λόγους διαφάνειας και καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών, το προσωπικό της ΔΕΥΑΤ δημιούργησε ηλεκτρονική εφαρμογή (widget), μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να εισάγει τα κυβικά μέτρα κατανάλωσης, να επιλέξει την κατηγορία τιμολογίου της παροχής του και να δει αναλυτικά τη χρέωση τόσο με το προηγούμενο όσο και με το νέο τιμολόγιο, με πλήρη ανάλυση των επιμέρους χρεώσεων. Δείτε την εδώ: www.deyatrif.gr/ypologismos».

Κ.Μπ.