Δρόμος πάνω από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης;

“Ο δρόμος τον οποίο επιδιώκει να αποκτήσει ο Δήμος Καλαμάτας θα είναι ταυτοχρόνως μέσα στο ρέμα «Καραμπογιάς» και πάνω από τον κεντρικό αγωγό υδροδότησης της πόλης.

Ο αείμνηστος δήμαρχος Καλαμάτας Παναγής Κουμάντος στο βιβλίο του «Οι δήμαρχοι της Καλαμάτας 1834-1978», έκδοση 2017, αναφέρει στην σελίδα 501, ότι επί δημαρχοντίας του αειμνήστου δημάρχου Καλαμάτας Μάνου Βέκκου, έγινε «Καταβολή αποζημιώσεων σε 48 δικαιούχους για απαλλοτριώσεις των αγροτικών κτημάτων τους από τη διέλευση του αγωγού ύδρευσης».

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων της περιοχής, το έτος 1978, τοποθέτησε τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς ύδατος από τις πηγές του Πηδήματος στις υδατοδεξαμενές της Καλαμάτας, καθέτως και κάτω από τους δύο αυθαίρετους μαντρότοιχους της παράνομης τεχνητής κοίτης του ρέματος «Καραμπογιάς» και στη συνέχεια κάτω από την πεδινή φυσική κοίτη του ρέματος, στο ύψος περίπου των ιδιοκτησιών του Νικολάου Μακρόπουλου και της Χαρίκλειας Κουρίκα.

Δηλαδή, στις παραπάνω ιδιοκτησίες υπάρχει δουλεία διέλευσης του Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης της Καλαμάτας και οι ιδιοκτήτες τους δεν επιτρέπεται να οικοδομούν, να σκάπτουν, να σπέρνουν κλπ., στο μέρος όπου διέρχεται αυτός ο Κεντρικός Αγωγός, για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης για ενδεχόμενη βλάβη ή αναβάθμισή του.

Μετά τους σεισμούς της Καλαμάτας, με απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, το έτος 1988, επιτάχθηκε ο χώρος της δουλείας διέλευσης του Κεντρικού Αγωγού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και ως δρόμος προσπελάσεως στο 12/τάξιο σχολείο της περιοχής. Μετά από συνεχείς επιτάξεις του χώρου αυτού, ο ιδιοκτήτης του προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επέτυχε την άρση της επίταξης, με την απόφαση 130/2024 του δικαστηρίου.

Προσφάτως ο Δήμος Καλαμάτας ξεκίνησε τη διαδικασία τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 1085, για να αποκτήσει, δια μέσου Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής, την έκταση όπου συνεχίζει να υπάρχει η δουλεία και να κατασκευάσει τον δρόμο ο οποίος θα οδηγεί στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Ο ισχυρισμός του Δήμου Καλαμάτας ότι ο δρόμος αυτός είναι ο βασικός δρόμος πρόσβασης που οδηγεί στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τούτο διότι:

α. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας δια μέσου των δημοτικών οδών: Αγίων Αναργύρων, Αγάθωνος και Νικία οι οποίοι φέρουν Ειδικούς Κωδικούς του Εθνικού Κτηματολογίου, 36 088 ΕΚ 01 339, 36 088 ΕΚ 01 345 και 36 088 ΕΚ 00 274, αντιστοίχως.

β. Ο δρόμος τον οποίο επιδιώκει να αποκτήσει ο Δήμος με την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας, θα τέμνει καθέτως την πεδινή φυσική κοίτη του ρέματος «Καραμπογιάς», θα κείται δηλαδή ταυτοχρόνως, μέσα στο ρέμα και πάνω από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς ύδατος από τις πηγές του Πηδήματος στις υδατοδεξαμενές της Καλαμάτας”.