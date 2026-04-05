Αναβαθμίζεται το παραλιακό μέτωπο της Κυπαρισσίας

Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στον Δήμο Τριφυλίας, που αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τη μορφή και τη λειτουργία της πόλης της Κυπαρισσίας τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο που σίγουρα αλλάζει και αναβαθμίζει την μορφή του παραλιακού μετώπου, δίνοντας χώρους για νέες οικιστικές δραστηριότητες, αλλά και μια περαιτέρω κατεύθυνση της πόλης προς το παραλιακό της μέτωπο.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τη τελευταία κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά τη 3η τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης έργων Δήμων της χώρας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», σε ότι αφορά το Δήμο Τριφυλίας αναφέρεται: «Η πράξη περιλαμβάνει ένα κύριο υποέργο: Υποέργο 1 «Αστική Αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας» (2.400.345,95 €). Περιλαμβάνει αρχικά τον προσδιορισμό των αξόνων των οδών ανά σημείο και των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων, και στη συνέχεια τα ρειθροκράσπεδα στους δρόμους. Στους πεζόδρομους/πεζοδρόμια θα γίνει διάστρωση όδευσης τυφλών με έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου καθώς και θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ, με χρήση αποκλειστικά των ανωτέρω ειδικών τεμαχίων πλακών πεζοδρομίου».

Μπορεί το έργο να βρίσκεται πλέον στην 6η παράταση του για να ολοκληρωθεί ωστόσο, παρά τις καθυστερήσεις, αποτελεί έργο με μεγάλη αξία για τη περιοχή και το Δήμο. Αφού έγινε διάνοιξη οδών καθορίστηκαν νέα οικοδομικά τετράγωνα, μπήκαν οι βασικές υποδομές και ο φωτισμός, έχει ασφαλτοστρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου που διανοίχθηκε, κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια, όπως και πεζόδρομος κατά μήκος όλου του παραλιακού μετώπου. Έχει δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό αστικό περιβάλλον που θα αναβαθμίσει τη περιοχή και θα δώσει τη δυνατότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξάπλωση της πόλης.

Είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για τη πόλη, αφού ένα οργανωμένο και σύγχρονο παραλιακό και αστικό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την οικιστική δραστηριότητα, τις νέες επενδύσεις και τη τουριστική ταυτότητα της πόλης. Η Κυπαρισσία, ως σημαντικό αστικό κέντρο της δυτικής Μεσσηνίας, χρειάζεται σύγχρονες υποδομές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης ανάπτυξης. Το έργο της ΠΕ3 έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες και ουσιαστικά να δώσει ώθηση στη πόλη. Σε μια πόλη που αν και ακουμπά στο Ιόνιο δεν έχει αναπτύξει το παραλιακό της μέτωπο όσο θα μπορούσε και θα έπρεπε.

Εξάλλου όπως έχει αναφέρει και ο δήμαρχος Τριφυλίας Γ. Λεβεντάκης παλαιότερα για το συγκεκριμένο έργο «στόχος μας είναι, με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, να έχει επιτευχθεί η, αισθητικά και λειτουργικά, αναβάθμιση του αστικού τοπίου, στην περιοχή και να της έχει δοθεί η δυνατότητα, να αποκτήσει νέα ταυτότητα και νέες προοπτικές.

Και συνεχίζουμε… Την προσπάθεια αναβάθμισης του Δήμου Τριφυλίας, με έργα υποδομών και άλλα, που αποτελούν προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και μέσα από αυτά επιζητούμε την ανάπτυξη του τόπου μας και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών».