Τα «Λελώνεια» θα εορταστούν και φέτος στα Φιλιατρά

Αύριο στις 7 μ.μ. θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία και την Πέμπτη το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 10.15 π.μ. θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του αγωνιστή Πανάγου Λελώνη, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, φόρος τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης και ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

Στις 10.30 θα γίνει αναβίωση του εθίμου των ιππέων. Οι ιππείς θα ξεκινήσουν από τον προαύλειο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, θα διασχίσουν τις οδούς Αντ. Μιχαλακέα, Ι. Μεταξά, Παναγιώταρου, Βοριανών, Κεφαλά, θα κάνουν τον γύρο της κεντρικής πλατείας και ακολουθώντας τη διαδρομή προς Λιμενάρι, οδό Ι. Σπέντζα και Πανάγου Λελώνη θα επιστρέψουν στον προαύλειο χώρο της εκκλησίας.

Στον χρόνο αναμονής άφιξης των ιππέων θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας. Θα ακολουθήσει η απονομή αναμνηστικών μεταλλίων στους ιππείς.

Τη διοργάνωση των εκδηλώσεων έχουν ο Δήμος Τριφυλίας - Κοινότητα Φιλιατρών και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Φιλιατρών. Συμμετέχουν η Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών και ο Ιππικός Όμιλος Φιλιατρών.

Κ.Μπ.