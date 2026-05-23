Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας για την επίθεση στον Στόλο Ελευθερίας (βίντεο)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίθεση των Ισραηλινών στον Στόλο Ελευθερίας, στην Ανατολική Μεσόγειο ανοιχτά της Κύπρου και τη σύλληψη δεκάδων ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος της, πραγματοποίησε η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας το απόγευμα της Πέμπτης, στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Η Αντιφασιστική καταδίκασε την επίθεση και τις συλλήψεις και τα όσα βίαια και προκλητικά ακολούθησαν από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, ενώ απαίτησε: Την άμεση απελευθέρωση των συντρόφων του στόλου της ελευθερίας και την επιστροφή στα σπίτια τους. Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός της Γάζας, οι εποικισμοί και οι φυλακίσεις - δολοφονίες στη Δυτική Όχθη και οι βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο”

Ακολούθησε πορεία με συνθήματα για “Ελεύθερη Παλαιστίνη από το ποτάμι έως τη θάλασσα”, στον πεζόδρομο και την οδό Αριστομένους, στο κέντρο της Καλαμάτας.