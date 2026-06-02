Καλαμάτα: Συνελήφθησαν 4 διακινητές των μεταναστών από το Μπανγκλαντές

Ιταλικό περιπολικό σκάφος της Frontex που έκανε περιπολία, τους διέσωσε και τους μετέφερε στην Καλαμάτα, όπου τους παρέλαβε σκάφος του Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Πρόκειται για 23 άνδρες από το Μπανγκλαντές, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Βεγγάζη και κατά δήλωση τους ήθελαν να φτάσουν στην Καλαμάτα!

Μετά την διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης τους ξεκίνησε η προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας και ανάμεσα στους 23 μετανάστες υπήρχαν και τέσσερις διακινητές, ηλικίας 36, 34, 20 και 33 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως οι διακινητές που τους μετέφεραν έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση του Ν. 5038/23 (Διακίνηση), του Ν. 3386/05 (Παράνομη είσοδος στη χώρα) και των άρθρων 306 (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο) και 187 του Π.Κ (Εγκληματική οργάνωση) και αναμένεται να οδηγηθούν στις εισαγγελικές Αρχές.

Οι 19 διασωθέντες μετανάστες εξακολουθούν να φιλοξενούνται στις αποθήκες του λιμανιού και πιθανότερα σήμερα θα αναχωρήσουν για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Μαλακάσα.

Να σημειωθεί πως στις αποθήκες του λιμανιού τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και συνέδραμαν στη φιλοξενία τους ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εθελοντές της ΟΑΚ.