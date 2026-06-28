Από 1η Ιουλίου έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Από την 1η Ιουλίου έως και τις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιείται η έκδοση και η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το 2026, μετά τη δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίου.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κάτοχοι των δελτίων δικαιούνται έκπτωση 50% στις μετακινήσεις με τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ, ενώ προβλέπεται και δωρεάν μετακίνηση με το Αστικό ΚΤΕΛ για όσους το επιθυμούν και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Για την έκδοση ή ανανέωση της κάρτας απαιτούνται, μεταξύ άλλων, αίτηση του ενδιαφερομένου, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (ή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά), δελτίο ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατοικίας, φωτογραφίες και, για όσους ζητούν δωρεάν μετακίνηση στο Αστικό ΚΤΕΛ, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα. Τα εισοδηματικά όρια ανέρχονται σε 23.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα και 29.000 ευρώ για οικογενειακό, ενώ οι ολικά τυφλοί εξαιρούνται από το εισοδηματικό κριτήριο.

Παράλληλα, κάρτα μετακίνησης για συνοδό δικαιούνται άτομα με οπτική ή ψυχική αναπηρία ή επιληψία με ποσοστό 80%, άτομα με κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, άτομα με νοητική υστέρηση ή άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και οι ανήλικοι δικαιούχοι.