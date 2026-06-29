40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης έκαψε η φωτιά στο Χαρακοπιό

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και απέτρεψε τα χειρότερα, με την φωτιά που έκαψε αγροτοδασική έκταση να τίθεται σε έλεγχο ύστερα από δυόμιση περίπου ώρες.

Καίριες ήταν οι ρίψεις από αέρος με δύο πεζετέλ, δύο τράκτορες και ένα Erickson, ενώ ακόμη επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου και δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμε και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου με δύο οχήματα, αλλά και ντακότες του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Η φωτιά έκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασική έκταση με αρκετά ελαιόδεντρα να γίνονται στάχτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως και το περσινό καλοκαίρι είχαν ξεσπάσει δύο φωτιές στο συγκεκριμένο σημείο, με το ανακριτικό της Πυροσβεστικής να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια που ξέσπασε η φωτιά.

Κ.Ηλ.