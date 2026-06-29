Ομοσπονδία Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας: Ζητεί τη διατήρηση της βιβλιοθήκης στα Φιλιατρά

Σε σχετική της ανακοίνωση σημειώνει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων-Συνδέσμων Τριφυλίας πληροφορήθηκε ότι μεθοδεύεται το κλείσιμο της μοναδικής βιβλιοθήκης που υπάρχει στην Τριφυλία στα Φιλιατρά, παράρτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Αυτό διαπιστώνεται με την μη ανανέωση της απόσπασης της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε σε αυτή την βιβλιοθήκη. Η Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί όλους τους Συλλόγους της Τριφυλίας που δραστηριοποιούνται στην Αττική δηλώνει την αντίθεσή της, διαμαρτύρεται και ενώνει τη φωνή της με όλους τους φορείς της περιοχής μας και απαιτεί την απρόσκοπτη λειτουργία του παραρτήματος της εν λόγω Βιβλιοθήκης που λειτουργεί στα Φιλιατρά.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν το όλο ζήτημα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Το βιβλίο είναι γνώση και η γνώση δύναμη».

Κ.Μπ.