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Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 11:35

Μεσσηνία: Πυρκαγιά κοντά στο Νεοχώρι Μελιγαλά

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Μεσσηνία: Πυρκαγιά κοντά στο Νεοχώρι Μελιγαλά

Navarino Agora

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα κοντά στο Νεοχώρι του Δήμου Οιχαλίας.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση ανάμεσα σε Νεοχώρι και Μαγούλα στην περιοχή Σπανέικα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Μόνο δύο αγροικίες υπάρχουν κοντά, οι οποίες όμως δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να κινδυνεύουν. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μελιγαλά.

 

Καθοριστικές για τον περιορισμό της πυρκαγιάς ήταν οι ρίψεις από 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ να σημειωθεί ότι άμεσα στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν οχήματα του Δήμου Οιχαλίας υπό τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Δανιήλ Βλαχόπουλου.

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