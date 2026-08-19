Ακτοπλοϊκή σύνδεση Καλαμάτας - Κρήτης με την ολοκλήρωση του Πύργος - Τσακώνα

Διανύουμε μία ακόμα θερινή περίοδο κατά την οποία απουσιάζει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλαμάτας με την Κρήτη. Μία γραμμή που έχει περάσει από… 40 κύματα και για μία σειρά από λόγους δεν…στέριωσε ποτέ. Παραμένει όμως μία γραμμή με αρκετές προοπτικές και με δυνατότητα να ενώσει την “πολλά χρόνια μπροστά” Κρήτη με την τουριστικά δυναμική Μεσσηνία. Τα τελευταία χρόνια η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Πελοποννήσου με την Κρήτη γίνεται με τη γραμμή Γύθειο - Κίσσαμος μέσω Κυθήρων και Αντικυθήρων και παρά τις δυσκολίες που ανά περιόδους υπάρχουν η ανταπόκριση φαίνεται να δείχνει ότι υπό κατάλληλες προϋποθέσεις υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια διασύνδεσης των δύο περιοχών με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.

Συζητώντας μάλιστα προ ημερών με συνάδελφο από την Κίσσαμο που επέλεξε τη γραμμή του Γυθείου για να επισκεφθεί την Πελοπόννησο και ο ίδιος ανέφερε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό και για τη δική τους περιοχή να αναβίωνε η σύνδεση με την Καλαμάτα, καθώς και λόγω του αυτοκινητοδρόμου θα δινόταν μία προοπτική γρήγορης προσέγγισης και σε άλλα σημαντικά κέντρα της Πελοποννήσου.

Αλλά αυτό που φαίνεται, ότι ίσως είναι το ορόσημο για μία πιθανή δυναμική δρομολόγηση πλοίου από την Κρήτη για την Καλαμάτα είναι η προοπτική τα επόμενα χρόνια να κατασκευαστεί το οδικό τμήμα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα, που θα ολοκληρώσει ουσιαστικά την Ολυμπία Οδό.

Και αυτό γιατί τότε θα ανοιχτούν νέοι ορίζοντες με τη δυνατότητα μέσω αυτού του δρόμου τα φορτηγά με τα προϊόντα από την Κρήτη που κατευθύνονται είτε για τη Βόρεια Ελλάδα, είτε μέσω Ιταλίας για την Ευρώπη, να επιλέγουν το λιμάνι της Καλαμάτας για να ξεκινήσουν το μακρύ τους ταξίδι. Μέχρι τότε άλλωστε θεωρείται πιθανό να έχουν ολοκληρωθεί και πολλά από τα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), κάτι που θα φέρνει ακόμα πιο κοντά το παραπάνω ενδεχόμενο. Όπως και να έχει και με το βλέμμα στο μέλλον, η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλαμάτας με την Κρήτη δεν πρέπει να μείνει απλώς μία ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα και να αναζητηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να επανέλθει.