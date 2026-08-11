Αντάμωμα των απανταχού Μεσσήνιων της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας

Το καλοκαιρινό αντάμωμα, σημαντικό ορόσημο, των μελών και φίλων της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 4 Αυγούστου στην Καλαμάτα στην «Βατουριώνα» . Φέτος η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς το αντάμωμα πλέον έγινε θεσμός.

Η ανακοίνωση της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας για την εκδήλωση αναφέρει:

“Τόσο το διεσπαρμένο ανά τον κόσμο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και τα μέλη και οι φίλοι της Αμφικτυονίας από τις πέντε ηπείρους, το προσμένουν με λαχτάρα αφού το συνδυάζουν με τις διακοπές τους στην πατρώα Γή, την αγάπη για την γενέτειρα, τους συγγενείς που παραμένουν στα πάτρια εδάφη και τις ομορφιές της Μεσσηνιακής Γης.

Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία θεωρεί πλέον καθήκον και υποχρέωση της να συγκεντρώνει όλους αυτούς σε μια διαχρονική μυσταγωγική επικοινωνία. Έτσι τους δίνεται η δυνατότης να συναντιούνται οι απόδημοι αλλά και τα παιδιά τους, δεύτερης και τρίτης γενιάς και να παραμένουν δεμένοι με τις ρίζες τους, τα ήθη, τα έθιμα και τους εδώ συγγενείς και φίλους.

Τους Αμφικτύονες καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, Αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος έκανε μια σύντομη αναφορά στο σημαντικό διεθνές έργο της. Χαιρέτησε τους συνδαιτυμόνες και επαίνεσε το έργο που επιτελεί η Αμφικτυονία με τις δράσεις της, για τη σύσφιξη των απανταχού Μεσσηνίων και την ανάδειξη της Μεσσηνιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στα πέρατα της γης. Κάλεσε δε τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Αναστάσιο Αδαμόπουλο, όστις θα αναλάβει, βάσει του καταστατικού, το Προεδρείο της Αμφικτυονίας, και ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα νέα του καθήκοντα που θα αναλάβει, χαιρέτισε τους καλεσμένους και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει την επιτυχή παράδοση των προηγούμενων προέδρων. Την συνάντηση χαιρέτισε επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρός και την στηρίζει από την ίδρυσή της.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μπαζίγος συντόνισε τη διαδικασία και αναφέρθηκε μόνο σε μία δράση, αυτή της Ελληνομάθειας, που οργανώθηκε με τους παριστάμενους εκπαιδευτικούς συμβούλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Σόλαρη Ιωάννη και κ. Μαρία Παρίση και τους εκπαιδευτικούς κ. Σιφακάκη Εμμανουήλ καθηγητή φιλολογίας, τον οποίο συνόδευε ο πατέρας του κ. Σιφακάκης Πολυχρόνης καθηγητής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, την κ. Κατσογιάννη Κασσιανή και τον κ. Καμήτσο Παναγιώτη, καθηγητές φιλολόγους επίσης.

Για πρώτη φορά το αντάμωμα έγινε παρουσία σύσσωμου του διεσπαρμένου Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι: του Α΄ Αντιπρόεδρου Νίκου Μαύρου από την Αδελφότητα Μεσσηνίων του Μόντρεαλ Καναδά, του Β’ Αντιπρόεδρου Παρασκευά Σωτηρόπουλου, του Συλλόγου «Πύλου» Ν. Αυστραλίας Αδελαϊδας, της Εκπροσώπου Ευρώπης Θεοδώρα Γιαννίτση, διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας, του Πολίτη Γεωργίου, Προέδρου τριών ενοποιημένων Μεσσηνιακών Συλλόγων της Μασαχουσέτης, του Ταμία Παναγιώτη Λούτου, Προέδρου Ομοσπονδίας Συλλόγων-Συνδέσμων Τριφυλίας, της Οργανωτικής Γραμματέως Έφης Μπούνα, του Εκπολιτιστικού Συλλόγου εν Αθήναις Πυλίων «το Ναυαρίνο», της εκπροσώπου ΜΜΕ Μαργαρίτας Πολυδούρη, του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρίας Πολυδούρη», των μελών Παρασκευοπούλου Γιώτας, Προέδρου του Μεσσηνιακού Συλλόγου Βριλησσίων Αττικής, του Ιδρυτικού Μέλους Βοργιά Κώστα, του Μαρκόπουλου Φώτη, Προέδρου του Συλλόγου Μεσσηνίων «Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Ιλίου, της Μουτεβελή Κυριακής, Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Συλλόγου Αρφαρών Άνω Μεσσηνίας.

Επίσης παραβρέθηκαν η κ. Πιπίνα Κουμάντου Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, ο κ. Σπύρος Τζινιέρης Αντιπεριφερειάρχης χωρικού σχεδιασμού Πελοποννήσου η κ. Μαρία Πουλή εκπρόσωπος του Συλλόγου Παπαφλέσσα Μελβούρνης και Περιφερειακή εκπρόσωπος της Αμφικτυονίας, η κ. Ξένια Μαραγκού, Εκπρόσωπος της Ελληνικής κοινότητας Καράκας Βενεζουέλας και Περιφερειακή εκπρόσωπος της Αμφικτυονίας, η κ. Σοφία Παπαθεοδωρίδου εκπρόσωπος των Μεσσηνίων «Σουηδίας», η κ. Βασιλική Νικητοπούλου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Καΐρου, εκπρόσωπος της «Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, η κ. Αγγελική Μαθιοπούλου, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μεταμόρφωσης, η πρόεδρος κ. Σοφία Δούση και μέλη του πολιτιστικού συλλόγου «Αθλητικός- Παράδεισος Καλαμάτας», ο κ. Παναγιώτης Σάμιτας Πρόεδρος των Lion’s Nestor Kalamata, ο κ. Στέλιος Μητσέας Πρόεδρος του Συλλόγου «Άγιος Νικόλαος» της Χαραυγής Αβίας, η κ. Σωτηρία Γαρίνη, Πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης "Ο Κολοκοτρώνης", ο κ. Κώστας Γαλάνης Πρόεδρος του Συλλόγου Αραπολακαίων, η κ. Κέλλυ Μακροπούλου, Δ/ντρια Σχολής Ξένων Γλωσσών, Εκπρόσωποι του Συλλόγου Κυπρίων Καλαμάτας, η πρώην Αντιπεριφερειάρχης κ. Άννα Καλογεροπούλου, η κ. Δέσποινα Γιάνναρη επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Μαρία Κάλλας του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, η κ. Σοφία Χαϊδεμένου του Συλλόγου «Η Παλιά μας Γειτονιά», ο κ. Κατσιρέας Σπύρος Εκπρόσωπος Αμφικτυονίας Τασκένδης, ο κ. Καρβέλας Ηλίας από τη Βοστώνη με τις παρέες τους και άλλοι εκλεκτοί φίλοι”.