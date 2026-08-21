Τροχαίο στην Καλαμάτα: ΙΧ προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Μίχαλου και Δαμηλάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση, το σταθμευμένο όχημα μετακινήθηκε και προσέκρουσε με τη σειρά του σε άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο σημείο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.