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Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 15:03

36η Συνδιάσκεψη Υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους

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36η Συνδιάσκεψη Υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους

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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 36η Συνδιάσκεψη των υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) η οποία επέστρεψε στην πόλη της Καλαμάτας μετά από τριάντα χρόνια, φιλοξενώντας χημικούς του Γ.Χ.Κ. και συνοδούς τους από όλη την Ελλάδα (περίπου διακόσιοι συμμετέχοντες). Η κεντρική εκδήλωση της διοργάνωσης έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας παρουσία εκπροσώπων τοπικών επιχειρήσεων ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας.


Το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας και ο Σύλλογος των Υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ. επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τους παρακάτω υποστηρικτές, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης:

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ, ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε., ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε, ΜΕΤROLAB Π. ΚΑΠΕΤΗΣ Α.Ε., ΚΜΟΙL A.E., CMC WINE & SPIRITS LLC-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε., ANELIS – ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΡΥΩΝΗΣ Α.Ε., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ι.Κ.Ε., ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε., PANPROD-ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ Α.Ε., ΝΕΣΤΩΡ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΑΠΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΡΙΟΣ, ΚΡΙΣΤΑ Ι.Κ.Ε., ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Ο.Ε., Σ. & Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΚΩΣΤΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΛΑΡΙΑ Ι.Κ.Ε., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΒΕΤ, ΑΦΟΙ ΣΠ. ΧΕΛΑ. Ο.Ε., FARE BREWERY O.E., ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε., Β. ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ Α.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Επίσης, ευχαριστούμε τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για την ευγενική υποστήριξή τους.

Οι υπάλληλοι

του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας

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