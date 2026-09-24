Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο για την βιώσιμη βιοενέργεια στον τομέα της θέρμανσης, στην Αυστρία

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Linz της Αυστρίας, με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις εφαρμογές της βιώσιμης βιοενέργειας στον τομέα της θέρμανσης.

Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο Νάσος Μάκιος, μέλος της Ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας και ειδικός σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής δράσης που συνδέεται με το PROSPECT+, πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για τοπικές και περιφερειακές αρχές, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση, στις δράσεις για το κλίμα και στην αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων. Τα έξοδα συμμετοχής, μετακίνησης και διαμονής καλύφθηκαν από το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο πλαίσιο της υποστήριξης των επιλεγμένων συμμετεχόντων.

Το διεθνές σεμινάριο διοργανώθηκε από την Energy Academy του OÖ Energiesparverband, του περιφερειακού οργανισμού ενέργειας της Upper Austria, ένα από τα εννέα ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας με σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση της βιοενέργειας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 16 εκπρόσωποι από 10 χώρες, συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση με επιτόπιες τεχνικές επισκέψεις σε πραγματικές εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές βιώσιμης βιοενέργειας, όπως συστήματα θέρμανσης και τηλεθέρμανσης με pellets και wood chips, τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, παραγωγή biochar, καθώς και χρηματοδοτικά μοντέλα όπως το Energy Performance Contracting (EPC). Παράλληλα, μέσα από τις επιτόπιες επισκέψεις σε πραγματικές εγκαταστάσεις, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη ολόκληρη την αλυσίδα της βιοενέργειας, από την παραγωγή και διαχείριση της βιομάζας έως την τελική ενεργειακή αξιοποίησή της.

Η συμμετοχή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Αποστολής “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030”, ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες και τη μεταφορά εφαρμόσιμων λύσεων σε τοπικό επίπεδο.